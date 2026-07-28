Італієць 20 років водив туристів до «давнього амфітеатру», який сам збудував

Чоловік переконав владу, що знайшов античну пам’ятку, пов’язану з Юлієм Цезарем

В Італії чоловіка засудили за те, що він самостійно збудував «стародавній амфітеатр» і роками проводив там платні екскурсії. Він переконав місцеву владу та туристів, що споруда є античною пам’яткою, яку нібито відвідував Юлій Цезар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

69-річний Франко Малоссо стверджував, що після зсуву ґрунту у 2005 році відкрив місце, відоме як «Морський амфітеатр Беріко» у місті Віченца на північному сході Італії. За його словами, споруда була одним із «найстаріших і найбільших амфітеатрів» світу та датувалася 393 роком нашої ери.

Чоловік розповідав туристам, що цю пам’ятку нібито відвідував Гай Юлій Цезар під час повернення до Риму з Єгипту разом із Клеопатрою. За екскурсії він брав по 40 євро з відвідувача.

«Морський амфітеатр Беріко», який чоловік самостійно збудував і видавав за античну споруду Зображення: Google Maps

Малоссо також домігся, щоб об’єкт внесли до туристичного путівника Віченци та мобільного застосунку, які фінансувалися Європейським Союзом.

Однак у 2016 році археологи, залучені італійською військовою поліцією, почали перевірку споруди. Вони встановили, що «античний амфітеатр» був сучасною конструкцією: під час будівництва використовували скловолокно, пап’є-маше, гіпсові статуї та інші матеріали початку 2000-х років.

Супутникові знімки показали, що Малоссо спочатку зрівняв пагорб, а потім створив на цій ділянці фальшиву історичну пам’ятку.

Суд засудив чоловіка до двох років і чотирьох місяців ув’язнення за незаконне будівництво, підробку творів мистецтва та створення об’єктів без дозволу. Також йому призначили штраф 3000 євро.

Остаточний вирок у справі чоловіка Касаційний суд ухвалив кілька місяців тому, однак про нього стало відомо лише після публікації в газеті Corriere della Sera.

Крім того, міська рада Аркуньяно подала позов про відшкодування збитків на 560 тис. євро.