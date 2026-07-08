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Археологи знайшли загублене візантійське місто у пустелі Єгипту (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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У загубленому місті виявили кілька вулиць
фото: Міністерство туризму та старожитностей

У стародавньому місті виявили монети доби Візантійської імперії

У Єгипті археологи виявили місто візантійської доби в Західній пустелі, яке збереглося до наших днів. Поселення, що датується IV століттям, містить важливі споруди та знахідки, які можуть змінити уявлення про історію Єгипту в складі Візантійської імперії. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Знайдене місто складається з вулиць, які простягалися з півночі на південь і перетиналися зі східно-західними, утворюючи відкриті площі. Усередині міста розташована базиліка, яка була збудована в середині IV століття.

Також у місті виявили залишки сторожових веж, укріплену споруду з товстими оборонними стінами та будинки із залами. Серед цих будівель був будинок Тісоса – диякона місцевої церкви, який датується другою половиною IV століття.

Археологи знайшли загублене візантійське місто у пустелі Єгипту
Археологи знайшли загублене візантійське місто у пустелі Єгипту
фото: Міністерство туризму та старожитностей

Крім знайдених пам'яток архітектури, археологи натрапили на різні артефакти, як хлібні печі, кухні, жорна та бронзові монети із зображеннями візантійських імператорів, латинськими написами та християнською символікою.

Археологи знайшли загублене візантійське місто у пустелі Єгипту (фото) фото 1
фото: Міністерство туризму та старожитностей

Науковці дослідили певні монети та з'ясували, що вони належали до доби правління римського імператора Констанція II, який керував з 337 по 361 рік.

археологи натрапили на хлібні печі у будинках загубленого міста
археологи натрапили на хлібні печі у будинках загубленого міста
фото: Міністерство туризму та старожитностей

Серед знахідок були 200 керамічних уламків – остракони, які використовували для письма. На них було знайдено стародавні записи про торги, листування тощо.

Нагадаємо, у Німеччині археологи натрапили на поховання, що датується V століттям до нашої ери. Ця знахідка підтвердила гіпотезу про те, що ця місцевість була одним із важливих осередків кельтської культури.

До слова, у Шотландії на острові Арран археологи виявили ритуальне коло поховань, яке роками було заховане під землею. Вчені припускають, що цій знахідці може бути близько 5 тис. років. На острові дослідники натрапили на 12 круглих ям, які утворюють рівне коло. 

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Теги: Італія археологія археолог Єгипет історія

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