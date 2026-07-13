Схованка часів Римської імперії. Археологи знайшли 40 тис. цінних монет у Франції

В одній з посудин було знайдено близько 25 тис. монет

У Франції, в місті Сенон, археологи натрапили на керамічні глечики, які були наповнені монетами. У схованці знайшли близько 40 тис. бронзових та мідних монет часів Римської імперії. Про це пише «Главком» із посиланням на WP Tech.

Знайти цінну схованку поталанило команді французького Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP) під час планових розкопок.

Монети знайшли під сучасною забудовою. Ця знахідка може допомогти вченим дізнатися, як саме зберігалися гроші в добу занепаду Римської імперії. Загальна кількість може перевищувати 40 тис. Екземпляри виготовлені з бронзи та міді. Зображення на монетах свідчать про час їхнього використання: на них різьблені портрети правителів Галльської імперії, як Вікторина, Тетрика I та Тетрика II.

Археологічну знахідку датують серединою II ст. до н. е. У цей період територія міста Сенон належала кельтському народу медіоматріків. Проте згодом це місце опинилося під владою Юлія Цезаря після завоювання Галлії.

Давньоримська система опалення фото: Французький національний інститут превентивних археологічних досліджень

Наприкінці I століття н. е. ця частина Сенона вже мала бруковані вулиці та кам'яні будинки з печами, підвалами й опаленням. Знахідки свідчать, що тут жили заможні ремісники та купці. «Переломним моментом стала пожежа на початку IV століття. Саме в неспокійний період між 280 і 310 роками н. е. хтось сховав під підлогою три великі посудини з монетами. Кожну з них закопали так, щоб горловина знаходилася на рівні підлоги, що дозволяло діставати вміст навіть після закопування», – йдеться у матеріалі.

Археологи припускають, що це були не схованки, а домашні скарбниці, куди регулярно складали та забирали монети. На двох посудинах також знайшли монети, приклеєні зовні, що свідчить про те, що ними користувалися навіть після того, як їх закопали в землю.

Стародавній район на північному сході Франції у Сеноні фото: Французький національний інститут превентивних археологічних досліджень

За 150 метрів від схованки з монетами археологи знайшли римські укріплення. Тож вчені припускають, що схованки могли належати солдатам або місцевим чиновникам. За словами нумізмата INRAP Венсана Женев'єва, в одній посудині було близько 38 кг монет – близько 23–24 тис. штук. Інша могла містити до 19 тисяч монет.

«Після першої великої пожежі мешканці ще повернулися й відбудували забудову, використовуючи старі підвали та повторно застосовуючи колони й каміння з громадських споруд. Такий стан тривав ще приблизно пів століття. Однак коли в середині IV століття вогонь спалахнув знову, люди вже не повернулися до цієї частини міста. Будинки обвалилися, двори засипало уламками, а закопані посудини поступово зникли під черговими шарами землі», – зазначили автори статті.

Нагадаємо, у Єгипті археологи виявили місто візантійської доби в Західній пустелі, яке збереглося до наших днів. Поселення, що датується IV століттям, містить важливі споруди та знахідки, які можуть змінити уявлення про історію Єгипту в складі Візантійської імперії.