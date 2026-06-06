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Трамп взявся за розвідку. Білий дім запустив кадрову чистку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп взявся за розвідку. Білий дім запустив кадрову чистку
Трамп підтримав скорочення американської розвідки
скріншот з відео

Президент США заявив, що розвідувальне відомство надто довго залишалося роздутим, і підтримав можливе скорочення його штату

Президент США Дональд Трамп підтримав можливе скорочення штату Національної розвідки США та висловив довіру новому виконувачу обов'язків директора відомства Біллу Пулте. Про це глава Білого дому заявив журналістам на борту літака Air Force One, інформує «Главком»

Структура Національної розвідки протягом тривалого часу залишалася надто великою, тому він не заперечуватиме проти її оптимізації.

«Якщо він проведе скорочення, я б не був проти. Він чудово впорається з цією роботою. Він буде пильно стежити за цим, але Білл Пулте – дуже хороший фахівець, він дуже талановитий», – заявив американський президент.

Трамп також повідомив, що Пулте виконуватиме обов'язки керівника Національної розвідки до призначення нового директора. Водночас глава Білого дому розповів, що наразі розглядає п'ятьох кандидатів на цю посаду. «Це дуже шановані люди», – сказав Трамп, не розкривши їхніх імен.

Наразі у Вашингтоні не уточнюють, яких саме підрозділів може торкнутися потенційне скорочення та про яку кількість посад ідеться.

Заяви президента пролунали на тлі ширшого перегляду оборонної та безпекової політики США. Адміністрація Трампа останніми місяцями неодноразово наголошувала на необхідності підвищення ефективності державних структур та скорочення надмірних витрат.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати офіційно повідомили союзників по НАТО про намір скоротити свій внесок до Моделі сил Альянсу. У Вашингтоні пояснили це необхідністю зменшити залежність НАТО від американських військових спроможностей та переорієнтувати частину ресурсів на інші стратегічні напрямки.

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Теги: розвідка США Дональд Трамп

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