Іран застеріг Європу від втручання у війну із США та Ізраїлем

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Іран застеріг Європу від втручання у війну із США та Ізраїлем
Президент Ірану Масуд Пезешкіан розкритикував позицію Євросоюзу, назвавши її упередженою

Президент Ірану Масуд Пезешкіан під час телефонної розмови з очільником Європейської ради Антоніу Костою заявив, що будь-яка участь європейських країн у війні призведе до «небезпечних наслідків». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Іранський лідер розкритикував позицію Євросоюзу, назвавши її упередженою, та звинуватив ЄС у ігноруванні порушень міжнародного права з боку США та Ізраїлю. За словами Пезешкіана, Тегеран намагався вести добросовісні переговори з Вашингтоном, проте знову зіткнувся з агресією, що ставить під сумнів відданість Сполучених Штатів дипломатичному шляху.

Зі свого боку Антоніу Коста закликав іранську сторону до стриманості та деескалації, наголосивши на необхідності збереження простору для дипломатичного врегулювання. Водночас він зазначив, що Європа продовжує враховувати ширші безпекові виклики, які створює Іран. На тлі цих переговорів президент США Дональд Трамп знову публічно дорікнув європейським лідерам за недостатню активність у конфлікті, попри те, що більшість країн ЄС наразі обмежуються лише оборонною підтримкою партнерів у Перській затоці та уникають участі в наступальних операціях.

Раніше стало відомо, що Велика Британія відправить союзникам на Близькому Сході додаткові системи протиповітряної оборони та майже 1 тис. військових. 

Зазначається, що міністр оборони Джон Гілі під час візиту до Саудівської Аравії, Катару та Бахрейну провів переговори з партнерами про ситуацію навколо Ормузької протоки та подальшої співпраці між Великою Британією і країнами Перської затоки у сфері регіональної безпеки.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають Вашингтону в операції проти Ірану. Він порадив країнам, які постраждали від енергетичної кризи, «йти до Ормузької протоки та взяти її».

