Макрон закликав Іран припинити атаки на країни Близького Сходу

Президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном щодо ситуації на Близькому Сході

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, під час якої висунув рішучу вимогу припинити неприйнятні атаки, що здійснюються Тегераном безпосередньо або через підконтрольні йому сили проти країн Близького Сходу. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Французький лідер наголосив, що нинішня неконтрольована ескалація занурює весь регіон у хаос, наслідки якого відчуватимуться протягом багатьох років. За словами Макрона, дії Франції в регіоні мають суворо оборонний характер і спрямовані на захист національних інтересів, підтримку регіональних партнерів та забезпечення свободи судноплавства. Окремо він попередив, що будь-які посягання на безпеку самої Франції будуть вважатися абсолютно неприпустимими.

Ці дипломатичні кроки супроводжуються масштабним посиленням французького військового контингенту. Париж розгортає значне угруповання сил у Східному Середземномор'ї та Червоному морі, до якого увійшли вісім фрегатів, два десантні вертольотоносці та авіаносець «Шарль де Голль». Така мобілізація збігається із закликом президента США Дональда Трампа до ключових світових союзників, серед яких Франція, Велика Британія, Японія та Південна Корея, об'єднати військово-морські зусилля для гарантування безпеки судноплавних шляхів в Ормузькій протоці. Розширення французької присутності має на меті стати стримуючим фактором та забезпечити стабільність критично важливих морських коридорів в умовах поглиблення близькосхідної кризи.

Як відомо, іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів.

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак.

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.