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Ізраїль розпочав операцію на півдні Сектора Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль розпочав операцію на півдні Сектора Гази
Операція ізраїльської армії на півдні Гази розпочалася вранці 2 грудня
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ обіцяє не менш потужну операцію, ніж та, що була на півночі

Ізраїльська армія почала операцію на півдні Сектора Гази. Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві обіцяє не менш потужну операцію, ніж та, що була на півночі цього регіону. Про це повідомляє The Times of Israel.

За його словами, рух ізраїльської армії у цьому напрямку розпочався ще в суботу вранці. 

«Військова операція буде не менш потужною, ніж операції на півночі Гази, вона матиме не менші результати. Командири ХАМАСу будуть зустрічати ЦАХАЛ всюди», – заявив Галеві.

Видання зазначає, що протягом останньої доби у мережі поширюють відео, на яких видно ізраїльські танки на півдні Гази. ХАМАС також заявив про зіткнення з військами Ізраїлю в цьому районі.

«У нас є можливості зробити це найретельнішим чином, так само як ми зробили це потужно та ретельно на півночі Сектору Гази. Ми робимо це зараз на півдні та продовжуємо поглиблювати досягнення на півночі сектору», – додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, Ізраїль планує продовжувати війну проти терористичного угруповання ХАМАС протягом року, або навіть більше. 

Як повідомлялося, ізраїльська армія офіційно оголосила про поновлення бойових дій у секторі Гази. У короткій заяві в соцмережах ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов «оперативної паузи» у боях та обстрілі ізраїльської території.

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Теги: Ізраїль армія війна Сектор Гази ХАМАС танки

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