Ізраїль посилює карантинні обмеження

При цьому планується відкриття шкіл, ринків і готелів в туристичній зоні Ейлата і Мертвого моря

Ізраїль найближчим часом посилить карантинні заходи, розширивши зони нічної комендантської години. Про це йдеться в повідомленні на сторінці прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Facebook.

Повідомляється, що за підсумками засідання уряду вирішено запровадити нічну комендантську годину в «помаранчевих» населених пунктах і знову підняти штрафи за порушення карантину. Зараз комендантська година діє тільки в«червоних зонах».

У «зелених» і «жовтих» населених пунктах учні 5-6 класів підуть до школи з 24 листопада, 11-12 класів – з 1 грудня. Крім того, у «зелених» зонах відкриються торговельні центри просто неба.

Також повідомляється, що готелі в Ейлаті та на Мертвому морі відкриються відповідно до закону про «зелені острівці». При цьому поки неясно, чи будуть відкриті басейни при готелях і в якому режимі працюють буфети та їдальні. Для в'їзду до курортних зон треба пред'являти довідку про відсутність Covid-19, отриману не раніше 72 годин до в'їзду.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав випробовування вакцини від коронавірусу на людях.

Як повідомлялося, фахівці Портсмутського університету (Велика Британія) закликали громадян відмовитися від одноразових масок. Заява експертів свідчить, що маски можуть бути небезпечні для здоров’я і навколишнього середовища. Викинуті маски можуть спровокувати спалах зараження коронавірусом серед збирачів сміття.

Крім того, Ізраїль почав випробування вакцини від коронавірусу на людях.