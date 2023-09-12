Як РФ захищає Москву від безпілотників: дані британської розвідки

Останніми тижнями Росія переглянула структуру своєї системи ППО малої та середньої дальності навколо Москви

Після численних ударів дронів по Москві Кремль встановлює нові системи ППО та надалі запевняє населення, що ситуація під контролем. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Зазначається, що останніми тижнями Росія переглянула структуру своєї системи ППО малої та середньої дальності навколо Москви, прагнучи більш ефективно захищатися від атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які атакують місто мало не щодня.

На початку вересня 2023 року російські системи ППО СА-22 довкола столиці були розміщені на висотних будинках.

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Раніше, після ударів по авіабазах в Енгельсі та Рязані в грудні 2022 року, Росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель у Москві.

«Це ймовірно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Однак, ймовірно, це також покликане служити гучним запевненням громадськості в тому, що влада контролює загрозу», – додали в розвідці.

Нагадаємо, триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав десять ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.