Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії

Лавров заявив, що Сполучені Штати Америки «керують війною»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував ймовірні наміри Сполучених Штатів надати Україні далекобійні ракети Atacms в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

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За словами Лаврова, рішення США про надання Україні Atacms «не змінить суті того, що відбувається».

«А відбувається те, що Україну підготували, довгі роки готували для того, щоб її тілами вести боротьбу для завдання стратегічної поразки Росії», – додав Лавров.

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Очільник російського МЗС наголосив, США ведуть війну проти РФ.

«Хай що вони казали, що керують цією війною, вони виставляють зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані із супутників. Вони ведуть проти нас війну», – підсумував свої думки російський міністр.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що основною метою Сполучених Штатів в Україні є завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресивних діях, а також гарантувати економічний, військовий і демократичний розвиток країни у майбутньому.

До слова, депутат Євген Федоров, представник правлячої партії «Єдина Росія» в Державній думі РФ, заявив, що на Росію чекають війни з усіма колишніми радянськими республіками.

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