Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії
Лавров прокоментував ймовірні наміри Сполучених Штатів надати Україні далекобійні ракети Atacms
фото з відкритих джерел

Лавров заявив, що Сполучені Штати Америки «керують війною»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував ймовірні наміри Сполучених Штатів надати Україні далекобійні ракети Atacms в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

За словами Лаврова, рішення США про надання Україні Atacms «не змінить суті того, що відбувається».

«А відбувається те, що Україну підготували, довгі роки готували для того, щоб її тілами вести боротьбу для завдання стратегічної поразки Росії», – додав Лавров.

Очільник російського МЗС наголосив, США ведуть війну проти РФ.

«Хай що вони казали, що керують цією війною, вони виставляють зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані із супутників. Вони ведуть проти нас війну», – підсумував свої думки російський міністр.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що основною метою Сполучених Штатів в Україні є завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресивних діях, а також гарантувати економічний, військовий і демократичний розвиток країни у майбутньому.

До слова, депутат Євген Федоров, представник правлячої партії «Єдина Росія» в Державній думі РФ, заявив, що на Росію чекають війни з усіма колишніми радянськими республіками.

Читайте також: Перемога Росії занурить світ у пітьму
Теги: Сергій Лавров війна росія США озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Металеву конструкцію для літака спорудили в екстреному порядку
У РФ почали встановлювати дивні «ангари» для захисту літаків від дронів (фото)
11 вересня, 06:59
Орбан анонсував відмову Угорщини від палива з РФ
Орбан анонсував відмову Угорщини від російського палива
11 вересня, 00:56
Триває комунікація між Туреччиною і ООН за результатами переговорів і з Україною, і з Росією, щоб виробити узгоджені позиції щодо зернового коридору
Зерновий коридор без РФ. Україна зробила Туреччині пропозицію
7 вересня, 19:23
У Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС (відео)
У Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС (відео)
6 вересня, 15:57
Боксер свідомо відмовився від участі у чемпіонаті Європи, щоб піти добровольцем захищати Україну
Хвилина мовчання. Згадуємо боксера Максима Галінічева, який загинув на Луганщині
3 вересня, 09:00
У ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ
Ракетна атака на Київ, вибухи на аеродромі у Пскові: головне за ніч
30 серпня, 07:25
Андрій Гурульов – генерал-лейтенант збройних сил РФ
Депутат Держдуми у паніці: вимагає ядерний удар, аби зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі
30 серпня, 02:01
38-річний Вівек Рамасвамі має статки в $630 млн
Любить Росію і Трампа: у дебатах республіканців на пост президента неочікуваний переможець
26 серпня, 07:51
Москва не здатна захистити свої авіабази від атаки дронів – британська розвідка
Москва не здатна захистити свої авіабази від атаки дронів – британська розвідка
22 серпня, 09:30

Політика

Міжнародний суд ООН поновлює слухання про геноцид за позовом України проти Росії
Міжнародний суд ООН поновлює слухання про геноцид за позовом України проти Росії
Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії
Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії
Живий чи мертвий? Кадиров опублікував відео
Живий чи мертвий? Кадиров опублікував відео
Кім Чен Ин завершив візит до Росії, везе додому подарунки
Кім Чен Ин завершив візит до Росії, везе додому подарунки
Російський генерал визнав: Москва бреше, а на фронті біда
Російський генерал визнав: Москва бреше, а на фронті біда
Генсек НАТО закликав готуватися до довгої війни в Україні
Генсек НАТО закликав готуватися до довгої війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
19K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»
11K
Ким можуть замінити Кадирова: названо трьох кандидатів
11K
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
7100
У Харкові пролунали вибухи

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту