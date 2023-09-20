Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
Прокурор МКС наголосив, що їхнім керівним принципом є не політика або емоції, а докази, і саме ці докази спонукали їх до конкретних кроків
Рішення головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт Володимира Путіна, російського лідера, а також Марії Львової-Бєлової, дитячого омбудсмена РФ, у справі про незаконну депортацію українських дітей, було здійснено на підставі наявних доказів. Про це заявив сам прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, передає «Укрінформ».
«Це був надзвичайно трагічний і безмірно сумний момент, коли незалежні судді відчули себе змушеними під вагою доказів видати ордери на арешт глави держави – постійного члена Ради Безпеки, а також так званого комісара у справах дітей», – розповів Карім Хан.
Крім того, Хан зазначив, що за кілька тижнів перед видачею ордера він відвідав Україну та відвідав лінію фронту на півдні країни, де він випадково опинився в дитячому будинку, де не було дітей, і це сильно вразило його.
Прокурор МКС наголосив, що їхнім керівним принципом є не політика або емоції, а докази, і саме ці докази спонукали їх до конкретних кроків.
Хан також додав, що голоси дітей повинні бути почуті в залі суду.
Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Коментарі — 0