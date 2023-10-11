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ЗСУ просуваються на північний схід від Микільського: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ просуваються на північний схід від Микільського: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута і досягли часткового успіху в районі Андріївки

Українські збройні сили продовжують наступальні операції в кількох напрямках. Зокрема, Збройні сили України здійснили просування на північний схід від Микільського. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські війська відстояли атаки російських сил на Куп’янському напрямку, особливо в районі Синьківки, Іванівки, а також на південний захід від Сватового в районі Макіївки.

Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ розгорнули «потужні бронетанкові групи» для початку широкомасштабних наступальних операцій поблизу Синьківки, Іванівки та Макіївки.

За російськими джерелами, на Куп'янському напрямку були розгорнуті частини 6-ї загальновійськової армії, тоді як елементи недавно сформованої 25-ї загальновійськової армії атакують позиції України поблизу Макіївки.

Речник Східного оперативного командування Збройних Сил України, капітан Ілля Євлаш, наголосив, що російські війська активно пересувають мотострілецькі підрозділи, танкові батальйони та штурмові роти «Шторм-Z» на лінію між Куп'янськом, Сватове та Кремінна, використовуючи недосвідчених бійців для розвідки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута і досягли часткового успіху в районі Андріївки.

Російський «воєнкор» заявив, що бої тривають біля залізничного полотна поблизу Андріївки та Кліщіївки.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські війська відбили атаки Росії на Часів Яр, Кліщіївку та Андріївку. Російський військовий блогер стверджував, що Російська Федерація атакувала з Дубово-Василівки у напрямку Богданівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що близько трьох російських батальйонів за підтримки танків і бронетехніки активізували наступальні дії поблизу Авдіївки, Тоненьке, Кераміка і Первомайського. Російські військові блогери стверджували, що війська РФ атакували з Красногорівки у напрямку Бердичів, уздовж лінії Опитне-Водяне, а також поблизу Тоненького та Первомайського після інтенсивного артобстрілу. Російські джерела також стверджували, що бої тривають поблизу Очеретиного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Геолокаційні дані, опубліковані 9 жовтня, показують, що українські війська здійснили просування на північний схід від Микільського.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Старомайорського та що українські сили стримують просування російських військ біля Левадного.

Російські джерела стверджували, що українські війська проводили наступальні дії в західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 10 жовтня. Російський «воєнкор» стверджував, що українські війська просувалися на захід від Новофедорівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Вербового та в районі Інженерного.

Кілька російських «воєнкорів» стверджували, що російські війська здійснювали наступальні операції поблизу Жереб’янок. Російське джерело стверджувало, що сили РФ, мовляв, просунулися до 2 км біля лінії Жереб’янки-П’ятихатки, тоді як інше російське джерело стверджувало, що російські сили просунулися на кілька сотень метрів у цьому районі.

Російський «воєнкор» твердив, що на островах у дельті Дніпра тривають бої. Він вказував, що українська активність там, мовляв, знизилася через погіршення погодних умов.

Український чиновник заявив, що російські наземні лінії зв'язку (ГЛОК) в окупованому Криму та на півдні України не можуть працювати на повну потужність. Речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що мости через Генічеськ, Чонгар і Керченську протоку в окупованому Криму не повністю відкриті, через що російські військові все частіше використовують трасу М17 (місто Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч), яка з’єднує окуповану Україну з Росією.

Як повідомлялося, російські сили намагаються активізувати свою наступальну діяльність неподалік від Авдіївки та на заході Запорізької області з метою змусити Збройні Сили України відступити від Роботиного. 

Нагадаємо, російські диверсійні групи намагаються маневрувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області, причому українські військові успішно знищують ворожі ДРГ, надійно тримають оборону в районі річки Дніпро. 

Теги: Дніпро чиновник військові Херсон місто шторм блогер

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