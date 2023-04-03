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Ізраїль заявив, що збив невідомий літак, який летів із Сирії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль заявив, що збив невідомий літак, який летів із Сирії
Система ППО Ізраїля «Залізний купол»
фото ілюстративне

Регіон, над яким було знищено літак, поки що тримаються в секреті

Сили протиповітряної оборони ізраїльської армії 2 квітня збили невідомий літак, який рухався з боку Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Згодом армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що збитий літак на жодному етапі не становив загрози.

Тип збитого повітряного судна, його розміри, модель, а також регіон, над яким він був знищений, поки що тримаються в секреті.

Нагадаємо, Ізраїль протягом багатьох років здійснював атаки на цілі в Сирії, пов'язані з Іраном. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, лише в березні Ізраїль завдав 6 ударів по території Сирії.

Зокрема, 30 березня Ізраїль завдав ракетного удару по військових об'єктах, пов'язаних з Іраном, в околицях Дамаска  в Сирії.

До цього Ізраїль знищив у Сирії склад іранських дронів, що призначались для РФ. Згідно з джерелами SOHR, військову логістику та обладнання, що використовувалися для збирання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту в західній частині провінції Ріф-Дамаск, було знищено після прямого обстрілу ізраїльськими ракетами.

Теги: Ізраїль літак Сирія

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