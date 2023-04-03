Ізраїль заявив, що збив невідомий літак, який летів із Сирії

Регіон, над яким було знищено літак, поки що тримаються в секреті

Сили протиповітряної оборони ізраїльської армії 2 квітня збили невідомий літак, який рухався з боку Сирії. Про це повідомляє Reuters.

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Згодом армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що збитий літак на жодному етапі не становив загрози.

Тип збитого повітряного судна, його розміри, модель, а також регіон, над яким він був знищений, поки що тримаються в секреті.

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Нагадаємо, Ізраїль протягом багатьох років здійснював атаки на цілі в Сирії, пов'язані з Іраном. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, лише в березні Ізраїль завдав 6 ударів по території Сирії.

Зокрема, 30 березня Ізраїль завдав ракетного удару по військових об'єктах, пов'язаних з Іраном, в околицях Дамаска в Сирії.

До цього Ізраїль знищив у Сирії склад іранських дронів, що призначались для РФ. Згідно з джерелами SOHR, військову логістику та обладнання, що використовувалися для збирання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту в західній частині провінції Ріф-Дамаск, було знищено після прямого обстрілу ізраїльськими ракетами.