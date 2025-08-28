Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Фінальний шанс: як повернутися на службу із СЗЧ до 30 серпня через «Армія+»

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Фінальний шанс: як повернутися на службу із СЗЧ до 30 серпня через «Армія+»
В деяких випадках повернутись із СЗЧ можна через "Армія+"
фото: Слово і діло

Військові, які здійснили СЗЧ після 10 травня, зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі триватиме місяці

В суботу, 30 серпня, закінчується термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року. «Главком» з посиланням на Міністерство оборони нагадує алгоритм дій для військових, які хочуть скористатися спрощеною процедурою. 

Військовослужбовець, який бажає повернутися на службу після СЗЧ за допомогою застосунку «Армія+», повинен подати рапорт через застосунок «Армія+». Процедура виглядає наступним чином: 

  • військовослужбовець заповнює та подає рапорт через застосунок. При подачі рапорту військовий обирає відділ ВСП, куди йому потрібно прибути;
  • головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт та зв’язується з військовослужбовцем за номером телефону, щоб підтвердити дані.

Після погодження рапорту військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до обраного відділу ВСП. Там здійснюється оформлення необхідних документів, видається припис та за необхідності військовому допомагають дістатися до однієї з резервних військових частин.Командир такого батальйону резерву має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії військового.

Після поновлення на службі в резервній частині можна подати рапорт на зміну місця служби. Для цього у додатку на екрані з питанням «Чому бажаєте змінити частину» потрібно вибрати пункт «Повертаюсь на службу після СЗЧ». До рапорту додається: 

  • рекомендаційний лист від військової частини, куди військовослужбовець бажає перевестись, із зазначенням поточної посади в батальйоні резерву;
  • довідка про те, що СЗЧ здійснено вперше. Її можна отримати у представника ВСП у батальйоні резерву.

Так кадровий центр ЗСУ, який розглядає рапорти на зміну місця служби, матиме всі підстави, щоб ініціювати процес переведення.

Військові, які здійснили СЗЧ після 10 травня, зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли. В цьому випадку поновлення на службі триватиме місяці. 

Нагадаємо, 26 серпня ДБР повідомляла, що за останні два тижні понад 1,7 тис. військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місце служби, повернулися до своїх підрозділів або перебувають на етапі повернення. Останніми тижнями загалом зросла кількість військовослужбовців, які бажають повернутися із СЗЧ, кількість охочих повернутися на службу є великою.

З 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, до війська повернулися понад 29 тис. військовослужбовців.

Читайте також:

Теги: застосунок військові армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час боїв у районі Добропілля Донецької області армія РФ зазнала великих втрат в особовому складі та військовій техніці
Бої за Добропілля: росіяни змінюють тактику, ЗСУ зірвали політичну складову наступу ворога
24 серпня, 14:28
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет (відео)
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет (відео)
10 серпня, 05:26
Після завершення пошуково-рятувальних робіт будуть розпочаті аварійно-відновлювальні роботи
Удар по Києву 31 липня: під завалами ще можуть бути люди
1 серпня, 10:33
fpv-дрони спроможні залітати на понад 20 км вглиб позицій ЗСУ
Зв’язківець пояснив, які дрони є найбільшою проблемою для ЗСУ
10 серпня, 21:15
Росія застосовує тактику інфільтрації: групи по 2–6 осіб просуваються уперед, знаходячи укриття
Росія змінює тактику на Донбасі: які нові методи вигадали окупанти
17 серпня, 18:21
Путін заявив, що «усунення першопричин» конфлікту має бути основою для подальшого врегулювання війни
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
16 серпня, 18:48
Макрон зробив нові заяви щодо України
Європейські військові мають допомогти Україні у наземних операціях – Макрон
19 серпня, 08:13
Катерина Троян брала участь у найважчих ділянках фронту, зокрема в Курській кампанії
Пройшла Курськ, але не пройшла Покровськ. Згадаймо Катерину Троян
24 серпня, 09:00
DeepState повідомляє, що окупанти тиснуть на Запорізьке та Новогеоргіївку зі сторони Зеленого Поля та села Темирівка
DeepState: Росія окупувала два села на Дніпропетровщині – коментар ОСУВ «Дніпро»
26 серпня, 16:51

Суспільство

Фінальний шанс: як повернутися на службу із СЗЧ до 30 серпня через «Армія+»
Фінальний шанс: як повернутися на службу із СЗЧ до 30 серпня через «Армія+»
«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
Командувач Сил безпілотних систем прокоментував заборону на в'їзд до Угорщини
Командувач Сил безпілотних систем прокоментував заборону на в'їзд до Угорщини
Держстат до кінця року планує оцінити чисельності населення, але методика буде інша
Держстат до кінця року планує оцінити чисельності населення, але методика буде інша
Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою
Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
6271
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5290
РФ масовано атакувала Київ: вже 19 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2205
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1971
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua