Фінальний шанс: як повернутися на службу із СЗЧ до 30 серпня через «Армія+»

В деяких випадках повернутись із СЗЧ можна через "Армія+"

Військові, які здійснили СЗЧ після 10 травня, зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі триватиме місяці

В суботу, 30 серпня, закінчується термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року. «Главком» з посиланням на Міністерство оборони нагадує алгоритм дій для військових, які хочуть скористатися спрощеною процедурою.

Військовослужбовець, який бажає повернутися на службу після СЗЧ за допомогою застосунку «Армія+», повинен подати рапорт через застосунок «Армія+». Процедура виглядає наступним чином:

військовослужбовець заповнює та подає рапорт через застосунок. При подачі рапорту військовий обирає відділ ВСП, куди йому потрібно прибути;

головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт та зв’язується з військовослужбовцем за номером телефону, щоб підтвердити дані.

Після погодження рапорту військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до обраного відділу ВСП. Там здійснюється оформлення необхідних документів, видається припис та за необхідності військовому допомагають дістатися до однієї з резервних військових частин.Командир такого батальйону резерву має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії військового.

Після поновлення на службі в резервній частині можна подати рапорт на зміну місця служби. Для цього у додатку на екрані з питанням «Чому бажаєте змінити частину» потрібно вибрати пункт «Повертаюсь на службу після СЗЧ». До рапорту додається:

рекомендаційний лист від військової частини, куди військовослужбовець бажає перевестись, із зазначенням поточної посади в батальйоні резерву;

довідка про те, що СЗЧ здійснено вперше. Її можна отримати у представника ВСП у батальйоні резерву.

Так кадровий центр ЗСУ, який розглядає рапорти на зміну місця служби, матиме всі підстави, щоб ініціювати процес переведення.

Військові, які здійснили СЗЧ після 10 травня, зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли. В цьому випадку поновлення на службі триватиме місяці.

Нагадаємо, 26 серпня ДБР повідомляла, що за останні два тижні понад 1,7 тис. військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місце служби, повернулися до своїх підрозділів або перебувають на етапі повернення. Останніми тижнями загалом зросла кількість військовослужбовців, які бажають повернутися із СЗЧ, кількість охочих повернутися на службу є великою.

З 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, до війська повернулися понад 29 тис. військовослужбовців.