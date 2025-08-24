Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський і Марк Карні вшанували загиблих героїв

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський і Марк Карні вшанували загиблих героїв
Володимир Зеленський: «Шануємо подвиг і все, що вони зробили для того, щоб Україна жила. Вічна вдячність і слава героям»
фото: скріншот з відео

Зеленський із першою леді та прем'єр-міністром Канади вшанували пам’ять полеглих захисників

Президент України Володимир Зеленський, разом із першою леді Оленою Зеленською та прем’єр-міністром Канади Марком Карні, вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Церемонія відбулась біля Стіни пам’яті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Місце пам’яті й великої шани. Тут імена тих, хто віддав життя за нашу незалежність, волю», – зазначив президент.

Він наголосив на важливості збереження пам’яті про кожного, хто віддав своє життя, щоб Україна продовжувала існувати.

«Шануємо подвиг і все, що вони зробили для того, щоб Україна жила. Вічна вдячність і слава героям», – підсумував Володимир Зеленський.

Як відомо, глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Офісу президента.

Келлог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Зеленський подякував йому та американському президенту Дональду Трампу за увагу до України, а також зусилля для наближення миру.

До слова, з нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський висловив вдячність низці світових лідерів за їхні привітання та підтримку. У своїх зверненнях він підкреслив важливість міжнародної солідарності у боротьбі за мир і свободу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський військові День Незалежності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Токаєв побажав громадянам України миру та благополуччя
Президент Казахстану привітав Зеленського та побажав зберегти території
Сьогодні, 09:36
Туризм в Києві починає відновлюватись
Відновлення туристичної сфери: Київ отримав рекордну суму збору з 2022 року
22 серпня, 22:12
Володимир Зеленський: Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні
Зеленський розказав, як триває робота над гарантіями безпеки для України і якими вони можуть бути
21 серпня, 10:20
На Покровському напрямку було знищено «на 90%, майже на 100%» окупантів, які просочилися через українські лінії
Ситуація на фронті. Зеленський повідомив гарні новини з покровського напрямку та Луганщини
21 серпня, 10:05
Цього разу президент Зеленський інакше вибудував розмову із Трампом
Зеленський у Білому домі дякував Трампу рекордну кількість разів
19 серпня, 08:25
За словами Зеленського, першою частиною гарантій безпеки для України має стати сильна армія
Зеленський прокоментував угоду щодо озброєння на $90 млрд
19 серпня, 07:23
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
18 серпня, 05:16
Україна ввела безстроково 17 видів персональних санкцій щодо Медведчука і Боголюбова
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови
17 серпня, 18:42
За словами очільника Кремля, для зустрічі лідерів «необхідно створити умови»
Путін прокоментував можливу зустріч із Зеленським
7 серпня, 15:46

Події в Україні

Зеленський і Марк Карні вшанували загиблих героїв
Зеленський і Марк Карні вшанували загиблих героїв
Україна відзначила 34-ту річницю Незалежності: урочистості у столиці завершено
Україна відзначила 34-ту річницю Незалежності: урочистості у столиці завершено
Президент підписав вісім указів про присвоєння звання Героя України
Президент підписав вісім указів про присвоєння звання Героя України
Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 24 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
111K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
86K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
13K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
9504
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Сьогодні, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua