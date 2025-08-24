Зеленський і Марк Карні вшанували загиблих героїв
Зеленський із першою леді та прем'єр-міністром Канади вшанували пам’ять полеглих захисників
Президент України Володимир Зеленський, разом із першою леді Оленою Зеленською та прем’єр-міністром Канади Марком Карні, вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Церемонія відбулась біля Стіни пам’яті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
«Місце пам’яті й великої шани. Тут імена тих, хто віддав життя за нашу незалежність, волю», – зазначив президент.
Він наголосив на важливості збереження пам’яті про кожного, хто віддав своє життя, щоб Україна продовжувала існувати.
🇺🇦🙏🏻Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською й Прем’єр-міністром Канади Марком Карні біля Стіни пам’яті вшанували полеглих захисників і захисниць України. pic.twitter.com/DKg8J2OCtx— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2025
«Шануємо подвиг і все, що вони зробили для того, щоб Україна жила. Вічна вдячність і слава героям», – підсумував Володимир Зеленський.
Як відомо, глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Офісу президента.
Келлог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Зеленський подякував йому та американському президенту Дональду Трампу за увагу до України, а також зусилля для наближення миру.
До слова, з нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський висловив вдячність низці світових лідерів за їхні привітання та підтримку. У своїх зверненнях він підкреслив важливість міжнародної солідарності у боротьбі за мир і свободу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.
