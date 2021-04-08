Ізраїль завдав ракетних ударів по околицях Дамаска, є поранені: відео

У Сирії заявили про чотирьох поранених військових

8 квітня протиповітряна оборона Сирії відбила кілька ракетних ударів, випущених Ізраїлем по околицях Дамаска з боку ліванської території.

Про це повідомляє сирійське Міністерство оборони.

«Внаслідок агресії поранено чотирьох солдатів і завдано матеріальних збитків», - заявили у відомстві.

Як пише SANA із посиланням на ліванські ЗМІ, одна з ракет сирійської системи ППО переслідувала ізраїльський військовий літак в повітряному просторі прикордонного району.

У The Jerusalem Post із посиланням на репортера Алі Шоібу зауважують, що біля кордону між Ізраїлем і Ліваном було чути сильний вибух. Сирійська ракета впала недалеко від ліванського міста Хула.

O INFORMANTE, [07.04.21 20:23]

[ Vídeo ]

Múltiplas explosões em #Damascus, Síria em resultado de ataque de mísseis por Israel - 4 soldados sírios feridos. pic.twitter.com/RQ3kUF87Ia — sueli lei (@suelalei) April 8, 2021

Тим часом у соцмережах публікують світлини та відеозаписи пожеж на околицях Дамаска.

Video reportedly of active air defense over #Damascus this evening. pic.twitter.com/tx0bFV9KPP — Aurora Intel (@AuroraIntel) April 7, 2021

Це дев'ятий від січня авіаудар, при цьому про атаки Ізраїля в східній, південній та західній Сирії повідомляють щомісяця від початку року.

16 березня. У The Syrian Capital Voice заявляли, що ракети були випущені в напрямку міжнародного аеропорту в Дамаску, куди напередодні прибула партія боєприпасів.

Війна у Сирії спалахнула у 2011 році, коли низкою арабських країн прокотилася хвиля антиурядових повстань. Сирійський уряд на чолі з Башаром Асадом і досі воює проти різних опозиційних до нього сил, зокрема й проти ісламістських структур на кшталт терористичної "Ісламської держави".

Захід неодноразово закидав режиму Асада застосування у війні забороненої, зокрема хімічної, зброї. Внаслідок воєнних дій загинули сотні тисяч людей. Понад п'ять мільйонів сирійців залишили країну. За ці роки уряду вдалося повернути контроль над більшою частиною сирійської території.