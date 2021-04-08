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    Ізраїль завдав ракетних ударів по околицях Дамаска, є поранені: відео

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    Ізраїль уночі завдав ракетних ударів по околицх Дамаску - Ізраїль завдав ракетних ударів по околицях Дамаска, є поранені: відео
    Ізраїль уночі завдав ракетних ударів по околицх Дамаску

    У Сирії заявили про чотирьох поранених військових

    8 квітня протиповітряна оборона Сирії відбила кілька ракетних ударів, випущених Ізраїлем по околицях Дамаска з боку ліванської території.

    Про це повідомляє сирійське Міністерство оборони.

    «Внаслідок агресії поранено чотирьох солдатів і завдано матеріальних збитків», - заявили у відомстві.

    Як пише SANA із посиланням на ліванські ЗМІ, одна з ракет сирійської системи ППО переслідувала ізраїльський військовий літак в повітряному просторі прикордонного району.

    У The Jerusalem Post із посиланням на репортера Алі Шоібу зауважують, що біля кордону між Ізраїлем і Ліваном було чути сильний вибух. Сирійська ракета впала недалеко від ліванського міста Хула.

    Тим часом у соцмережах публікують світлини та відеозаписи пожеж на околицях Дамаска.

    Це дев'ятий від січня авіаудар, при цьому про атаки Ізраїля в східній, південній та західній Сирії повідомляють щомісяця від початку року.

    16 березня. У The Syrian Capital Voice заявляли, що ракети були випущені в напрямку міжнародного аеропорту в Дамаску, куди напередодні прибула партія боєприпасів.

    Війна у Сирії спалахнула у 2011 році, коли низкою арабських країн прокотилася хвиля антиурядових повстань. Сирійський уряд на чолі з Башаром Асадом і досі воює проти різних опозиційних до нього сил, зокрема й проти ісламістських структур на кшталт терористичної "Ісламської держави".

    Захід неодноразово закидав режиму Асада застосування у війні забороненої, зокрема хімічної, зброї. Внаслідок воєнних дій загинули сотні тисяч людей. Понад п'ять мільйонів сирійців залишили країну. За ці роки уряду вдалося повернути контроль над більшою частиною сирійської території.

    Теги: вибух ЗМІ Ізраїль війна літак Twitter ракета
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