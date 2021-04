Ізраїль завдав ракетних ударів по околицях Дамаска, є поранені: відео

8 квітня протиповітряна оборона Сирії відбила кілька ракетних ударів, випущених Ізраїлем по околицях Дамаска з боку ліванської території.

Про це повідомляє сирійське Міністерство оборони.

«Внаслідок агресії поранено чотирьох солдатів і завдано матеріальних збитків», - заявили у відомстві.

Як пише SANA із посиланням на ліванські ЗМІ, одна з ракет сирійської системи ППО переслідувала ізраїльський військовий літак в повітряному просторі прикордонного району.

У The Jerusalem Post із посиланням на репортера Алі Шоібу зауважують, що біля кордону між Ізраїлем і Ліваном було чути сильний вибух. Сирійська ракета впала недалеко від ліванського міста Хула.

Тим часом у соцмережах публікують світлини та відеозаписи пожеж на околицях Дамаска.

Video reportedly of active air defense over #Damascus this evening. pic.twitter.com/tx0bFV9KPP