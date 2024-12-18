Сочі йде під воду: місцева річка вийшла з берегів (фото, відео)
Затоплення спричинило серйозні руйнування в кількох районах Сочі
Річка Херота вийшла з берегів і почала затоплювати вулиці російського міста Сочі. Відповідні відео публікують місцеві пабліки.
Затоплення спричинило серйозні руйнування в кількох районах міста: затоплено будівлі, пошкоджено інфраструктуру. Жителі повідомляють про проблеми з пересуванням, а також перебої у водопостачанні та електропостачанні.
У російському місті Сочі з берегів вийшла річка Херота
Вода вже дісталася багатоповерхівок і затопила під'їзди pic.twitter.com/uPdfSmCPSu
Також повідомляється, що затоплено трасу з Сочі на Адлер. На цій ділянці рух авто паралізований.
У районі Сиріус сильні хвилі затопили набережну, перетворивши її на величезну водойму. Місцеві жителі повідомляють, що вода дісталася автостоянок, залишивши автомобілі повністю затопленими.
Нагадаємо, що крах 15 грудня двох танкерів з нафтопродуктами в Керченській протоці може стати однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря. Пляма мазуту досягла російської Анапи, в місті введено режим надзвичайної ситуації.
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