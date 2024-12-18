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Сочі йде під воду: місцева річка вийшла з берегів (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сочі йде під воду: місцева річка вийшла з берегів (фото, відео)
Затоплено вулиці у Сочі
фото: скріншот з відео

Затоплення спричинило серйозні руйнування в кількох районах Сочі

Річка Херота вийшла з берегів і почала затоплювати вулиці російського міста Сочі. Відповідні відео публікують місцеві пабліки.

Затоплення спричинило серйозні руйнування в кількох районах міста: затоплено будівлі, пошкоджено інфраструктуру. Жителі повідомляють про проблеми з пересуванням, а також перебої у водопостачанні та електропостачанні.

Також повідомляється, що затоплено трасу з Сочі на Адлер. На цій ділянці рух авто паралізований.

Сочі йде під воду: місцева річка вийшла з берегів (фото, відео) фото 1

У районі Сиріус сильні хвилі затопили набережну, перетворивши її на величезну водойму. Місцеві жителі повідомляють, що вода дісталася автостоянок, залишивши автомобілі повністю затопленими.

Сочі йде під воду: місцева річка вийшла з берегів (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, що крах 15 грудня двох танкерів з нафтопродуктами в Керченській протоці може стати однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря. Пляма мазуту досягла російської Анапи, в місті введено режим надзвичайної ситуації.

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Теги: росія росіяни потоп вода річка

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