Маска та SpaceX підозрюють у порушеннях вимог нацбезпеки – NYТ

Ілон Маск і SpaceX зіткнулися з федеральними перевірками через порушення правил звітування про безпеку

Американський підприємець Ілон Маск і його компанія SpaceX зіткнулися як мінімум із трьома федеральними перевірками щодо дотримання правил, спрямованих на захист національної безпеки. Про це пише газета The New York Times із посиланням на джерела та внутрішні документи компанії.

За даними видання, перевірки ініційовано ВПС США, генеральним інспектором Міноборони та заступником міністра оборони з питань розвідки та безпеки. Наголошується, що розслідування пов'язані з можливими порушеннями вимог федеральної звітності, що регулюють питання національної безпеки.

Раніше юристи SpaceX рекомендували керівництву компанії не домагатися доступу для засновника компанії Ілона Маска до секретної інформації про те, що саме доставляється в космос на кораблях для військових та розвідувальних служб США.

До слова, компанія SpaceX Ілона Маска стала найдорожчим приватним стартапом у світі після пропозиції інвесторам про купівлю акцій. Оціночна ринкова вартість виробника ракет та супутників піднялася до $350 млрд у зв'язку із зростанням цін на акції компанії на 65%.