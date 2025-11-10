Ізраїльські поселенці напали на журналістів

Кілька людей отримали поранення в результаті інциденту

Ізраїльські поселенці напали на палестинських селян, активістів та журналістів під час збору оливок на окупованому Західному березі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Двоє співробітників Reuters – журналістка та супроводжуючий радник з питань безпеки – були серед тих, хто постраждав під час нападу чоловіків, які били палицями та кидали великі камені, в районі поблизу палестинського села Бейта.

Ця територія, розташована на південь від міста Наблус на Західному березі, в останні роки була осередком нападів поселенців, які посилилися там після початку війни в Газі два роки тому. Такі напади посилилися під час цьогорічного збору врожаю оливок, який розпочався в жовтні.

У міру зростання кількості таких нападів ізраїльські та інші активісти часто приєднувалися до палестинців, щоб підтримати їх і їхнє право збирати врожай в оливкових гаях, а також документували будь-які випадки насильства. Активісти або місцеві палестинці часто інформують журналістів про плани збору врожаю, щоб ті могли бути присутніми для висвітлення подій, особливо в гарячих точках, таких як аванпости.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що відправила солдатів на місце події після отримання повідомлень про зіткнення. Свідки заявили, що не бачили на місці події ізраїльських солдатів.

Джонатан Поллак, ізраїльський правозахисник, який був свідком інциденту, сказав, що в нападі брали участь близько 50 озброєних поселенців, які «безжально били Савафту (журналімтка Reuters, – Главком), продовжуючи кидати в неї каміння, коли вона лежала на землі, а потім продовжували нападати на всіх, хто приходив їй на допомогу». Він сказав, що поселенці кричали на івриті, вигукуючи такі коментарі, як «Забирайся звідси».

Савафту супроводжував радник Reuters з питань безпеки Грант Боуден, якого побили, коли він намагався захистити її. Фотоапарат журналістки було розбито. Обоє носили шоломи і мали чіткі написи «Преса» на захисних куртках. Після нападу на шоломі Савафти залишилася велика вм'ятина. Швидка допомога доставила їх обох для медичного огляду та лікування до лікарні в палестинському місті Наблус.

Кілька інших людей також отримали поранення в результаті інциденту.

За даними звіту ООН, в жовтні ізраїльські поселенці здійснили щонайменше 264 напади на палестинців на Західному березі, що є найбільшою кількістю за місяць з 2006 року, коли представники ООН почали відстежувати такі інциденти.