Касетному скандалу – 25 років. Ексспікер Мороз розказав, хто відмовив майору Мельниченку у допомозі

Мороз: «Мельниченко спочатку звернувся до Тимошенко і Симоненка – вони відмовилися»

25 років потому Олександр Мороз уперше розповів, що ексмайор Управління Державної охорони Микола Мельниченко перед тим, як принести йому скандальні записи з кабінету Кучми, безуспішно просив допомоги у лідерів інших політичних сил, зокрема Юлії Тимошенко («Батьківщина») та Петра Симоненка (Компартія). Ексспікер також згадав, як радив Георгію Гонгадзе звернутися до прокуратури через стеження, яке зрештою обернулося його загибеллю. Про це розповів Олександр Мороз у інтерв'ю «Главкому».

Нагадаємо, пізно ввечері 16 вересня 2000 року був викрадений і вбитий журналіст Георгій Гонгадзе – засновник на той момент нового сайту «Українська правда» і відомий критик тодішньої влади. Його обезголовлене тіло знайшли в Київські області 2 листопада 2000 року.

Слідство встановило, що злочин скоїв керівник підрозділу зовнішнього спостереження МВС генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач за наказом міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Пукач визнав, що отримав від Кравченка наказ вести спостереження та зрештою вбити Гонгадзе. Та попри все, він наполягав, що вбивати журналіста він не збирався: накинув ремінь на шию Георгія, щоб налякати, а далі ситуація вийшла з-під контролю.

Коли Пукач зрозумів, що накоїв, він разом із поплічниками відділив голову покійного від тіла та поховав її окремо. У скоєнні цього злочину йому допомагали колишні працівники МВС Микола Протасов (кум Пукача), Валерій Костенко та Олександр Попович. Перший з трьох був засуджений до 13 років позбавлення волі, решта двоє – до 12 кожен.

Протасов помер у тюрмі, Костенко та Попович уже відбули своє покарання. Суд над Пукачем відбувся пізніше, у 2013 році – тоді колегія суддів призначила фігуранту довічне ув’язнення.

У 2007-му слідство вийшло на слід Пукача. Він вигулькнув спочатку у Краматорську, потім – у Слов’янську. Готувалось його затримання, яке, однак, зірвалося з невідомих причин. Потім він знову заліг на дно – аж доки не був арештований у 2009 році – в селі Молочки Житомирської області, де він переховувався під ім’ям Петра Загорулька. У 2013 році суд засудив його до довічного ув’язнення.

Пукач визнав провину частково, покладаючи відповідальність на генералів Кравченка, Джигу, президента Кучму та главу його адмінстрації Литвина. Апеляцію Пукача у 2016 році відхилили, і вирок залишили без змін. Засуджений відбуває покарання у Чортківській колонії Тернопільської області.

Від початку відбування покарання Пукач неодноразово подавав клопотання про переведення, поновлення строків касаційної скарги та перегляд справи. Суд кожного разу йому відмовляв.

Ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз уперше розповів, як Микола Мельниченко з записами розмов у кабінеті Кучми звертався до політиків по допомогу, але отримував відмови.«Мельниченко звернувся до Юлії Тимошенко – вона відмовилась. Звернувся до Симоненка – певна річ, відмовився й він. Бо як Симоненко міг виступити проти Кучми? Тоді Мельниченко прийшов до мене… », – описує події 25-річної давності Мороз.

Політик також згадав, що був знайомий із Георгієм Гонгадзе й радив йому звернутися до прокуратури через стеження.

«А йшлося ж про переслідування людини, яку я знав та поважав, про Георгія Гонгадзе. Котрому я сам радив звернутися по захист до Генеральної прокуратури, адже за ним слідкували. Зрештою, він так і зробив…», – сказав Мороз.

На запитання, чи не шкодує він, що втрутився у касетний скандал 25 років тому, політик відповів: «А що я мав робити, скажіть мені?».

Нагадаємо, що ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз заявив, що знає, хто саме організував прослуховування кабінету президента Леоніда Кучми. Водночас називати прізвища він відмовився.