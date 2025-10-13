Головна Світ Політика
search button user button menu button

ХАМАС розпочав звільнення ізраїльських заручників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
ХАМАС розпочав звільнення ізраїльських заручників
Члени ізраїльського військового оркестру стоять у строю перед церемонією привітання заручників
фото: АР

Ізраїльські ЗМІ повідомляють про звільнення семи осіб

ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.  

Інформації про стан заручників наразі немає. Ізраїльські ЗМІ також повідомляють про звільнення семи осіб, але офіційного підтвердження цієї інформації ще немає.

Автомобіль Червоного Хреста рухається дорогою до очікуваного звільнення ізраїльських заручників, утримуваних у Газі
Автомобіль Червоного Хреста рухається дорогою до очікуваного звільнення ізраїльських заручників, утримуваних у Газі
фото: Reuters

Родичі та друзі заручників вибухнули оваціями, коли ізраїльські телеканали оголосили, що вони перебувають під опікою Червоного Хреста. Десятки тисяч ізраїльтян спостерігають за передачею заручників на публічних екранах по всій країні, а головна подія відбувається в Тель-Авіві.

ХАМАС заявив, що 20 заручників будуть обміняні на понад 1900 палестинських в'язнів, утримуваних Ізраїлем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися». Цю заяву він зробив, виїжджаючи до Ізраїлю.

Водночас, як пише CNN, ізраїльська влада вважає, що угруповання ХАМАС може не мати змоги знайти або повернути тіла всіх заручників, які загинули в секторі Гази.

Теги: Ізраїль ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 16 вересня
Обстріл Запоріжжя та Миколаївщини: головне за ніч
16 вересня, 05:52
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Фінансування було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року США
США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння «Хезболли»
3 жовтня, 06:19
ХАМАС у відповіді на план Трампа погодився на звільнення заручників
Ізраїль готується до першого етапу плану Трампа щодо Гази для звільнення заручників
4 жовтня, 04:34
ХАМАС у відповіді на план Трампа погодився на звільнення заручників
Трамп заявив про домовленість Ізраїлю та ХАМАС щодо «початкової лінії відведення» з Гази
5 жовтня, 01:54
Віткофф вирушив на переговори
Посланці США вирушили до Єгипту на переговори про припинення вогню в Газі
5 жовтня, 06:54
Мерц підтримав бойкот Євробачення через «скандал» з Ізраїлем
Канцлер Німеччини Мерц готовий підтримати бойкот Євробачення через виключення Ізраїлю
7 жовтня, 14:32
Визнання Палестини поставило під загрозу існування Ізраїлю, вважає Нетаньяху
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини
21 вересня, 18:49
Обіцяний раніше Ізраїлем комплекс протиповітряної оборони Patriot вже цілий місяць задіяний в Україні для посилення сил ППО
Зеленський: В Україні вже місяць працює Patriot з Ізраїлю
27 вересня, 17:19

Політика

ХАМАС розпочав звільнення ізраїльських заручників
ХАМАС розпочав звільнення ізраїльських заручників
Трамп натякнув, що Путіну доведеться завершити війну
Трамп натякнув, що Путіну доведеться завершити війну
Аналітики повідомляють про проблеми з мобілізацією у РФ
Аналітики повідомляють про проблеми з мобілізацією у РФ
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
У Франції оголошено склад нового уряду
У Франції оголошено склад нового уряду
«Зелені чоловічки» на кордоні з Росією: Естонія заспокоїла громадськість
«Зелені чоловічки» на кордоні з Росією: Естонія заспокоїла громадськість

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua