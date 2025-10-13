ХАМАС розпочав звільнення ізраїльських заручників

Ізраїльські ЗМІ повідомляють про звільнення семи осіб

ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Інформації про стан заручників наразі немає. Ізраїльські ЗМІ також повідомляють про звільнення семи осіб, але офіційного підтвердження цієї інформації ще немає.

Автомобіль Червоного Хреста рухається дорогою до очікуваного звільнення ізраїльських заручників, утримуваних у Газі фото: Reuters

Родичі та друзі заручників вибухнули оваціями, коли ізраїльські телеканали оголосили, що вони перебувають під опікою Червоного Хреста. Десятки тисяч ізраїльтян спостерігають за передачею заручників на публічних екранах по всій країні, а головна подія відбувається в Тель-Авіві.

ХАМАС заявив, що 20 заручників будуть обміняні на понад 1900 палестинських в'язнів, утримуваних Ізраїлем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися». Цю заяву він зробив, виїжджаючи до Ізраїлю.

Водночас, як пише CNN, ізраїльська влада вважає, що угруповання ХАМАС може не мати змоги знайти або повернути тіла всіх заручників, які загинули в секторі Гази.