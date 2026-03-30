Зеленський пояснив, чому не відвідав Ізраїль

Президент заявив, що не мав контактів з ізраїльською стороною під час підготовки поїздки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час підготовки міжнародного турне не контактував з ізраїльською стороною ні на політичному, ні на експертному рівні. Про це заявив президент України під час онлайнового спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Я говорив із лідерами, й на нашому рівні ми узгодили окремі деталі. Після цього виїжджала наша експертна група. Коли експертиза була підготовлена, я вирушив у це турне і вже безпосередньо зустрічався з лідерами – на основі напрацьованих домовленостей, які стали базою для подальшого діалогу. Із Ізраїлем у мене не було жодного контакту: ані телефонного, ані на експертному рівні», – заявив Зеленський.

Президент пояснив, що формування маршруту поїздки відбувалося поетапно: спочатку узгоджувалися політичні деталі з лідерами країн, після чого працювали експертні групи, які готували основу для подальших переговорів.

За словами глави держави, саме після завершення цієї підготовчої роботи було остаточно визначено перелік країн для візитів. Водночас Ізраїль не був включений до цього списку через відсутність попередніх контактів на відповідному рівні.

Нагадаємо, що останніми днями Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію, і повідомив про досягнуті домовленості та проведені переговори з партнерами. Президент зазначив, що йдеться про взаємну допомогу, при цьому Україна зацікавлена у антибалістичному напрямку з огляду на наявний дефіцит, а також у вирішенні викликів в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення дизельним пальним.