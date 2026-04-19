Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лідер «Хезболли» назвав умови для тривалого миру

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Минулого тижня в центрі Бейрута протестувальники махали іранським прапором та прапорами «Хезболли» під час демонстрації на підтримку угруповання
фото: The New York Times

«Хезболла» вимагає повне виведення підрозділів ЦАХАЛ із ліванської території 

На тлі чинного 10-денного припинення вогню лідер угруповання «Хезболла» Наїм Касем виступив із заявою, у якій окреслив умови для подальшої співпраці з ліванським урядом та збереження миру з Ізраїлем. Попри формальне перемир'я, Касем підкреслив, що бойовики залишаються у повній бойовій готовності та не мають наміру роззброюватися. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Серед ключових вимог «Хезболли» – остаточне припинення ізраїльських атак на об’єкти в Лівані та повне виведення підрозділів ЦАХАЛ із ліванської території. Виконання цих пунктів наразі виглядає малоймовірним, оскільки Ізраїль, який розпочав масштабну наземну операцію у відповідь на ракетні обстріли, раніше заявляв про намір утримувати контроль над значними ділянками на півдні Лівану навіть після завершення активної фази конфлікту.

У США наголошують, що угода про припинення вогню передбачає відмову «Хезболли» від носіння зброї. Проте роззброєння угруповання, яке є потужнішим за офіційну ліванську армію, залишається нерозв'язаною проблемою ще з часів попередніх домовленостей 2024 року.

Наїм Касем також заявив, що стабільність у регіоні залежатиме від повернення сотень тисяч ліванських біженців до своїх домівок. Він застеріг, що угруповання більше не дотримуватиметься політики тривалого «стратегічного терпіння» в очікуванні результатів дипломатії, якщо ізраїльська сторона продовжуватиме агресію.

За даними офіційних джерел, остання ескалація конфлікту призвела до загибелі близько 2300 людей у Лівані. Ізраїльська сторона повідомила про втрату щонайменше 13 військовослужбовців та двох цивільних осіб.

Як відомо, міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило у п'ятницю, 17 квітня, що одна людина загинула внаслідок ізраїльського удару, здійсненого після початку перемир'я. 

За даними міністерства охорони здоров'я, вдень під ізраїльський удар потрапив мотоцикл та ще один автомобіль у південно-ліванському місті Кунін, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

До слова, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні.

Теги: Ізраїль Ліван Хезболла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо назвав момент історичним
У США пройшли переговори Ізраїлю та Лівану: сторони повідомили про «спільну позицію»
14 квiтня, 23:47
Ізраїльська влада запроваджує безпрецедентні обмеження на Великдень
Сходження Благодатного вогню: трансляція з Єрусалима
11 квiтня, 12:00
Іран попередив про тяжкі наслідки через удари Ізраїлю по Лівану
Іран попередив про тяжкі наслідки через удари Ізраїлю по Лівану
10 квiтня, 01:56
Ізраїль погодився на перемир’я під тиском союзницьких домовленостей
Ізраїль підтримав перемир'я, але очікував більшого – CNN
8 квiтня, 03:49
Остання розмова Нетаньягу та Зеленського відбулася в січні 2025 року
Нетаньягу балансує між Росією та Україною: Зеленський про прем’єра Ізраїлю
31 березня, 03:16
Протести проти політики Трампа у США, атака на Миколаївщину: головне за ніч
Протести проти політики Трампа у США, атака на Миколаївщину: головне за ніч
29 березня, 05:50
Хусити контролюють важливі морські маршрути, що викликає особливе занепокоєння міжнародної спільноти
США та Саудівська Аравія намагаються втримати хуситів від вступу у війну на боці Ірану
23 березня, 02:57
Ультиматум Ірану, який б’є по Трампу
Трамп у глухому куті: чим обернеться ультиматум, висунутий Ірану
22 березня, 10:15
Беньямін Нетаньягу заявив про необхідність наземної операції в Ірані
Прем'єр Ізраїлю назвав умову зміни режиму в Ірані
20 березня, 14:15

Політика

The Atlantic: Україна більше не покладається на США
The Atlantic: Україна більше не покладається на США
Лідер «Хезболли» назвав умови для тривалого миру
Лідер «Хезболли» назвав умови для тривалого миру
Прем’єр Іспанії заявив про створення міжнародного фронту проти ультраправих
Прем’єр Іспанії заявив про створення міжнародного фронту проти ультраправих
Петер Мадяр вимагає провести перевибори на одному з округів
Петер Мадяр вимагає провести перевибори на одному з округів
Папа Лев XIV заявив, що конфлікт із Трампом не в його інтересах
Папа Лев XIV заявив, що конфлікт із Трампом не в його інтересах
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua