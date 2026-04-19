Лідер «Хезболли» назвав умови для тривалого миру

Минулого тижня в центрі Бейрута протестувальники махали іранським прапором та прапорами «Хезболли» під час демонстрації на підтримку угруповання

«Хезболла» вимагає повне виведення підрозділів ЦАХАЛ із ліванської території

На тлі чинного 10-денного припинення вогню лідер угруповання «Хезболла» Наїм Касем виступив із заявою, у якій окреслив умови для подальшої співпраці з ліванським урядом та збереження миру з Ізраїлем. Попри формальне перемир'я, Касем підкреслив, що бойовики залишаються у повній бойовій готовності та не мають наміру роззброюватися. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Серед ключових вимог «Хезболли» – остаточне припинення ізраїльських атак на об’єкти в Лівані та повне виведення підрозділів ЦАХАЛ із ліванської території. Виконання цих пунктів наразі виглядає малоймовірним, оскільки Ізраїль, який розпочав масштабну наземну операцію у відповідь на ракетні обстріли, раніше заявляв про намір утримувати контроль над значними ділянками на півдні Лівану навіть після завершення активної фази конфлікту.

У США наголошують, що угода про припинення вогню передбачає відмову «Хезболли» від носіння зброї. Проте роззброєння угруповання, яке є потужнішим за офіційну ліванську армію, залишається нерозв'язаною проблемою ще з часів попередніх домовленостей 2024 року.

Наїм Касем також заявив, що стабільність у регіоні залежатиме від повернення сотень тисяч ліванських біженців до своїх домівок. Він застеріг, що угруповання більше не дотримуватиметься політики тривалого «стратегічного терпіння» в очікуванні результатів дипломатії, якщо ізраїльська сторона продовжуватиме агресію.

За даними офіційних джерел, остання ескалація конфлікту призвела до загибелі близько 2300 людей у Лівані. Ізраїльська сторона повідомила про втрату щонайменше 13 військовослужбовців та двох цивільних осіб.

Як відомо, міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило у п'ятницю, 17 квітня, що одна людина загинула внаслідок ізраїльського удару, здійсненого після початку перемир'я.

За даними міністерства охорони здоров'я, вдень під ізраїльський удар потрапив мотоцикл та ще один автомобіль у південно-ліванському місті Кунін, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

До слова, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні.