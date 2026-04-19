У Чернігові сталася стрілянина на вулиці

На вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет
На місці події працює поліція

У Чернігові сталася стрілянина. За попередньою інформацією, двоє чоловіків відкрили вогонь на вулиці. Як інформує «Главком», про це повідомили місцеві пабліки.

Судячи з кадрів у соцмережах, на місці події дуже багато поліції. Також у пабліку пишуть про затриманого підозрюваного.

Тим часом, у поліції Чернігівщини підтвердили інформацію щодо інциденту в місті. За даними правоохоронців, у чоловіка на вулиці вилучили стартовий пістолет. Інформація про стрілянину по дітях не підтвердилася, постраждалих немає.

Раніше генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

