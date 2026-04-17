Ліван заявив про загибель людини внаслідок ізраїльського удару після початку перемир'я

Аліна Самойленко
Пожежники намагалися загасити полум'я на місці авіаудару, який зруйнував багатоквартирний будинок у Бейруті 8 квітня
фото: AP

Під ізраїльський удар потрапив мотоцикл та ще один автомобіль у місті Кунін

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило у п'ятницю, 17 квітня, що одна людина загинула внаслідок ізраїльського удару, здійсненого після початку перемир'я. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними міністерства охорони здоров'я, вдень під ізраїльський удар потрапив мотоцикл та ще один автомобіль у південно-ліванському місті Кунін, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

Ліванська армія звинуватила Ізраїль у численних порушеннях режиму припинення вогню, заявивши, що періодичні обстріли торкнулися кількох сіл на півдні Лівану. Ізраїльські військові не відреагували на це.

Хоча ці удари означатимуть порушення угоди про припинення вогню, якщо їх підтвердять, перемир'я наразі залишається незмінним.

Як відомо, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні.

До слова, у Бейруті почалися масові святкування. Мешканці ліванської столиці вітали припинення вогню залпами у повітря. Крім того, всупереч застереженням офіційних осіб, родини переселенців почали масово повертатися до своїх домівок у південних передмістях Бейрута та південних регіонах країни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до угруповання «Хезболла» із закликом дотримуватися стриманості та обрати шлях мирного врегулювання. Ця заява з’явилася після офіційного оголошення про 10-денну паузу в бойових діях між Ліваном та Ізраїлем, що відбувається на тлі критичного загострення ситуації в регіоні. 

Читайте також

Бойові дії за участю Ізраїлю та США завдали значної шкоди економіці країни
Ізраїль підрахував витрати на війну з Іраном
13 квiтня, 04:13
Чоловік стоїть на купі уламків у районі Корніш Ель-Мазраа в Бейруті після бомбардування столиці Ізраїлем у середу
Війна в Лівані підриває стабільність угоди між США та Іраном
11 квiтня, 03:28
Глава угорського МЗС запевняв Тегеран, що Угорщина жодним чином не була причетна до атаки в Лівані
Угорські спецслужби консультували Іран після підриву пейджерів «Хезболли» – WP
9 квiтня, 10:59
Іран погодився на умовне перемир’я та відкриття Ормузької протоки на два тижні
Перемир'я США та Ірану: Тегеран розповів, що буде з Ормузькою протокою
8 квiтня, 02:59
Іран висунув нову вимогу щодо припинення вогню – визнання суверенітету над Ормузькою протокою
Іран підвищує ставки: контроль над Ормузькою протокою як ціна миру
3 квiтня, 15:15
США хочуть закрити війну на Близькому Сході до 9 квітня
США визначили дату завершення війни на Близькому Сході
23 березня, 19:30
З початку війни проти Ірану Сполучені Штати та Ізраїль завдали понад 16 тис. ударів по цілях іранського режиму
Ізраїль оголосив про масштабні удари по інфраструктурі Тегерана
23 березня, 07:23
Мирні переговори у США. Зеленський розповів деталі та вказав на нюанс
Мирні переговори у США. Зеленський розповів деталі та вказав на нюанс
20 березня, 15:29
Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю
Експосадовець США Кент заявив, що Алі Хаменеї стримував ядерну програму Ірану
19 березня, 04:29

NYT: Припинення вогню в Лівані поставило Нетаньяху у незручне становище
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
Ліван заявив про загибель людини внаслідок ізраїльського удару після початку перемир'я
Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів із США
Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном «за день-два»
$20 млрд в обмін на уран. Axios повідомив деталі таємної угоди між США та Іраном

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
