Ліван заявив про загибель людини внаслідок ізраїльського удару після початку перемир'я

Пожежники намагалися загасити полум'я на місці авіаудару, який зруйнував багатоквартирний будинок у Бейруті 8 квітня

Під ізраїльський удар потрапив мотоцикл та ще один автомобіль у місті Кунін

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило у п'ятницю, 17 квітня, що одна людина загинула внаслідок ізраїльського удару, здійсненого після початку перемир'я. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними міністерства охорони здоров'я, вдень під ізраїльський удар потрапив мотоцикл та ще один автомобіль у південно-ліванському місті Кунін, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

Ліванська армія звинуватила Ізраїль у численних порушеннях режиму припинення вогню, заявивши, що періодичні обстріли торкнулися кількох сіл на півдні Лівану. Ізраїльські військові не відреагували на це.

Хоча ці удари означатимуть порушення угоди про припинення вогню, якщо їх підтвердять, перемир'я наразі залишається незмінним.

Як відомо, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні.

До слова, у Бейруті почалися масові святкування. Мешканці ліванської столиці вітали припинення вогню залпами у повітря. Крім того, всупереч застереженням офіційних осіб, родини переселенців почали масово повертатися до своїх домівок у південних передмістях Бейрута та південних регіонах країни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до угруповання «Хезболла» із закликом дотримуватися стриманості та обрати шлях мирного врегулювання. Ця заява з’явилася після офіційного оголошення про 10-денну паузу в бойових діях між Ліваном та Ізраїлем, що відбувається на тлі критичного загострення ситуації в регіоні.