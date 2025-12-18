«Я пишався тим, що робив». Оприлюднено прощальний лист британського десантника, загиблого в Україні

Джордж Гулі загинув внаслідок нещасного випадку

Британський десантник Джордж Гулі, який загинув в Україні під час випробувань озброєння, заздалегідь залишив листа для своєї родини та друзів на випадок загибелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

«Сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати капрала Джорджа Гулі, який повернувся додому, у Велику Британію. Перед смертю капрал Гулі написав листа до своєї родини та друзів, який мав бути відкритий у разі його смерті. На їх прохання ми зараз ділимося з вами його словами. Наші думки залишаються з його родиною, друзями та колегами. Нехай його слова принесуть втіху всім, хто їх прочитає», – йдеться у повідомленні Міністерство оборони.

Труна з тілом загиблого військового фото: Ministry of Defence/Х

Джордж Гулі написав: «Якщо ви читаєте це, значить, я не повернувся додому. Будь ласка, не дозволяйте цьому зламати вас. Ви знаєте, що я робив те, у що вірив, разом із людьми, яких поважав і любив, і заради речей, які мають для мене значення – моєї країни, демократії та свободи в цьому світі. Я пишався тим, що робив. Не згадуйте мене з сумом і втратою. Пишайтеся. Я пішов, роблячи те, для чого вчився, те, що сам обрав, і я ніс усіх вас у своєму серці весь цей час».

Нагадаємо, вранці 9 грудня в Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії внаслідок нещасного випадку. Джордж Гулі отримав травми в результаті трагічної аварії під час спостереження за випробуванням нової оборонної системи українськими військовими, що відбувалося далеко від лінії фронту