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    Події в Україні

    Обстріл нафтобази на Рівненщині: рятувальникам ще не вдалося загасити пожежу

    Обстріл нафтобази на Рівненщині: рятувальникам ще не вдалося загасити пожежу
    фото: ДСНС

    Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає

    Обстріляна окупантами нафтобаза на Рівненщині досі палає, рятувальникам ще не вдалося загасити пожежу. Про це повідомляє ДСНС.

    «28 березня о 21:05 в одному з населених пунктів Рівненського району Рівненської області внаслідок ракетного удару сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального.

    Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння. Жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у понеділок, 28 березня, російські військові знову завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області. При цьому хімічний і радіаційний фон знаходяться в межах норми, тому здоров'ю місцевих жителів нічого не загрожує. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

    Як відомо, 26 березня російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині. Згодом стало відомо, що росіяни зруйнували ракетами нафтобазу на Рівненщині, вона догорає. До слова, Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна Рівненщина окупація #stoprussia
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    Обстріл нафтобази на Рівненщині: рятувальникам ще не вдалося загасити пожежу