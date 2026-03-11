Головна Світ Соціум
Які обʼєкти уражала Україна ракетами Storm Shadow: перелік від Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Які обʼєкти уражала Україна ракетами Storm Shadow: перелік від Міноборони
Унаслідок удару ракетами Storm Shadow пошкоджено виробничі потужності «Кремній Ел»
Storm Shadow – це далекобійні авіаційні крилаті ракети класу «повітря-земля»

Сили оборони України ввечері 10 березня завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у російському місті Брянськ. Це підприємство є ключовою ланкою у виробництві  «високоточного» озброєння для армії РФ. Міноборони повідомляє, які ще обʼєкти уражала Україна ракетами Storm Shadow, передає «Главком».

Крім заводу «Кремній Ел», з часу отримання Україною ракет Storm Shadow відомо, що ними завдано успішних ударів по таких обʼєктах РФ:

  • жовтень 2024 року – командні пункти 35-ї та 27-ї  окремих мотострілецьких бригад, а також командний пункт 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ;
  • 21 жовтня 2025 року – Брянський хімічний завод. Це важлива складова ВПК країни-агресора. Там виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного палива, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України;
  • 25 грудня 2025 року – Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Це один із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ, що постачає окупаційній армії дизельне пальне й авіаційний гас.

Характеристика Storm Shadow

Storm Shadow – це далекобійні авіаційні крилаті ракети класу «повітря-земля», призначені для знищення добре захищених стаціонарних цілей. Їх виготовляє французько-британський концерн.

Ракети Storm Shadow запускають з літаків, зокрема у Збройних Силах України – з Су-24М. Мають дальність польоту до 300 км, бойова частина важить 450 кг. Летять на висоті 30-40 м над землею зі швидкістю близько 1000 км/год, що є перевагою під час прориву ворожої ППО.

Нагадаємо, у рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел».

Теги: ракета війна Міноборони

