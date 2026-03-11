Оман: у порту Салала уражено нафтосховища (відео)

Про пошкодження торгових суден не повідомлялося

У середу, 11 березня, в порту Салала в Омані було завдано удару по нафтосховищах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За повідомленням оманського телебачення, дрони завдали удару по паливних резервуарах у порту. Про пошкодження торгових суден не повідомлялося.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня ситуація в регіоні Перської затоки різко загострилася: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн повідомили про перехоплення масованих хвиль іранських ракет та безпілотників. Саудівська Аравія заявила про успішне знищення шести балістичних ракет, що були націлені на авіабазу Принца Султана, а також про нейтралізацію дронів у східних провінціях та запобігання удару по стратегічному нафтовому родовищу Шайба.

До слова, що позиції США та Ізраїлю щодо завершення війни проти Ірану почали розходитися. Президент США Дональд Трамп сигналізує про готовність до деескалації, тоді як прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу натякає на продовження кампанії.

Як повідомлялося, Румунія може стати учасником війни на Близькому Сході через прохання Сполучених Штатів про розміщення додаткових військ на авіабазі на сході країни для їх подальшої участі у конфлікті.