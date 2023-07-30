У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
Менеджер із Гани виявив, що у його готельному номері хтось погосподарював
Напередодні завершення саміту «Росія – Африка» в Петербурзі обікрали одразу трьох учасників форуму. Усі троє звернулися до поліції. Про це виданню «Фонтанка» стало відомо 30 липня.
Так, менеджер компанії Platon Gas Oil із Гани виявив, що у його номері у готелі Park inn хтось погосподарював. 33-річний Осей заявив у поліцію про крадіжку. Чоловік уточнив, що з 28 по 29 липня невідомий викрав із номера готелю долари та євро, у перерахунку на рублі вийшло трохи більше 100 тисяч. Злодій витяг купюри з пакета. Слідчо-оперативна група прибула на місце та вилучила все, що може допомогти у пошуку зловмисника. Порушено кримінальну справу про крадіжку.
У громадянина Аргентини також обчистили номер. Оселився він у готелі Kravt Nevsky на вулиці Олександра Невського. У суботу звідти зникли долари та євро, у перерахунку на рублі – майже 200 тисяч. Також злодій забрав п'ять банківських карток. Порушено кримінальну справу.
У громадянки Бурунді невідомий вкрав із таксі смартфон. 58-річна учасниця саміту приїхала на шопінг до Outlet Village Pulkovo та випадково забула свій «Самсунг» у машині. Питання про порушення кримінальної справи поки що вирішується.
Нагадаємо, у конференція Росія-Африка, яка відбулася в російському Санкт-Петербурзі 27 липня, взяли участь 17 глав африканських держав порівняно з 43 минулого разу.
Як раніше повідомлялося, більшість лідерів Африки відмовилася їхати на саміт до Путіна.
Нагадаємо, що Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Диктатор злякався, що його можуть заарештувати в ПАР, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
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