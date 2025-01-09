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У Києві зафіксовано перший випадок метапневмовірусу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві зафіксовано перший випадок метапневмовірусу
Метапневмовірус людини може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів
фото з відкритих джерел

За словами медика столичного Центру контролю та профілактики хвороб, метапневмовірус не здатен спричинити епідемію чи пандемію

У Києві медики виявили перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на метапневмовірус людини (HMPV). Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За словами лікаря-вірусолога, професора Алли Міроненко, метапневмовірус не здатен спричинити епідемію чи пандемію. Вірус має симптоми, схожі на грип чи ГРВІ: підвищення температури (не завжди високе), кашель, нежить, слабкість, біль у м’язах та суглобах. Тяжчий перебіг можливий у дітей, літніх людей та осіб із послабленим імунітетом.

Нагадаємо, у Китаї через п’ять років після пандемії Covid-19 спалахнув новий вірус – метапневмовірус людини (HMPV). Захворювання швидко поширюється країною.

Як повідомлялося, в Україні від початку сезону було зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу. Центр громадського здоров’я наголошує: ситуація рутинна та повністю контрольована, а метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону.

Метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою.

Орієнтовний інкубаційний період – від трьох до шести днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що метапневмовірус не є новим вірусом, а був виявлений понад 20 років тому. Він циркулює у зимово-весінній період. ЄС заявив, що теж поки не бачать небезпеки поширення метапневмовірусу людини у масштабі пандемії.

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Теги: Київ столиця вірус медик

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