Промовистий ієрогліф став символом року в Японії

Востаннє ієрогліф «золото» японці обирали 2021 року

Ієрогліф «кін» («золото» ) обраний символом 2024 року в Японії. Урочиста церемонія з цієї нагоди відбулася у буддійському «Храмі чистої води» у стародавній столиці Японії Кіото. Про це пише NHK.

Причинами, через які саме ієрогліф «золото» обрано символом року за результатами загальнонаціонального опитування, стали успіхи японських спортсменів на Олімпіаді в Парижі, а також масштабний скандал із порушеннями фінансової звітності у Ліберально-демократичній партії. Ще однією причиною стало включення золотих і срібних копалень на японському острові Садо до списку культурної спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

Місцеві спостерігачі ще напередодні церемонії висловлювали думку, що саме золото може стати символом року, оскільки цей ієрогліф часто обирають в олімпійські роки.

За традицією символ року написав на аркуші рисового паперу розміром 130 на 150 см настоятель храму Сейхан Морі. Визначення символу року проводиться з 1995 року. За ієрогліф «золото» проголосувало 5,47% учасників опитування.

Минулого року символом року було визнано «податок» через увагу громадськості, яка була прикута до податкової теми. Символом 2022 року було обрано ієрогліф «битва, війна», а 2021-го – «золото», що зумовлено рекордною кількістю золотих медалей, які японські спортсмени здобули на літній Олімпіаді в Токіо.

Раніше Оксфордський словник англійської мови назвав іменник brain rot (дослівний переклад – гниття мозку, – «Главком») словом 2024 року. Йдеться про погіршення ментального чи інтелектуального стану людини через споживання надмірної кількості неякісного онлайн-контенту у соцмережах.