Яскравий спалах у небі було помітно і в Білорусі: деталі

Сяйво у небі зафіксували мешканці Гомеля та Мозиря

Яскравий спалах в небі, який бачили мешканці столиці увечері 19 квітня, помітили й у деяких білоруських містах. Зокрема, Гомелі та Мозирі. Про це пише білоруське видання «Наша Ніва».

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«Яскравий спалах зафіксували в Гомелі та Мозирі. Водночас його бачили й на півночі України», – йдеться в повідомленні.

Також видання публікує фото яскравого спалаху, яке зафіксували в Білорусі.

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Нагадаємо, увечері 19 квітня у Києві, Київській та низці областей пролунала повітряна тривога. Під час повітряної тривоги жителі столиці побачили в небі яскравий спалах, однак звуку вибуху чути не було. За повідомленням NASA та проєкту Alpha Centauri, це міг бути метеор.

Також спалах у небі над Києвом, який бачили жителі столиці 19 квітня, не був спричинений падінням з орбіти супутника Rhessi. Науковці американського космічного агентства NASA припускають, що це був болід (метеор).

У NASA заявили, що, можливо, плутанина виникла через попереднє повідомлення агентства про виведення з орбіти знятого з експлуатації супутника Rhessi. Раніше повідомлялося, що в ніч проти 20 квітня на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA, який вивчав Сонце з 2002 року.