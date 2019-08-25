Макрон хоче переконати Трампа дозволити Ірану продавати нафту, - Bloomberg



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Дональд Трамп і Еммануель Макрон Фото: politico.eu

Макрон вже обговорив цю ініціативу з міністром закордонних справ Ірану

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував своєму американському колезі Дональду Трампу дозволити Ірану продавати нафту.

Про це пише Bloomberg з посиланням на французького та американського чиновників.

Повідомляється, що Макрон запропонував дозволити Ірану торгувати нафтою протягом обмеженого періоду часу в обмін на повернення Тегерана до переговорів щодо дотримання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Від Ірану потрібно виконання ще низки зобов’язань. Йдеться про дотримання умов існуючої ядерної угоди, пошуки шляхів зниження напруженості в Перській затоці, а також повернення до переговорів з приводу ракет, регіональних проблем і плану на період після 2025 року, коли термін дії ядерної угоди закінчиться.

За даними агентства, Макрон вже обговорив цю ініціативу з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфі.

Однак неназваний високопоставлений американський чиновник визнав цей план невдалим.

В 2018 році Дональд Трамп ввів нищівні санкції проти Ірану і спробував укласти нову угоду щодо ядерної програми Ірану, але ключові союзники і інші партнери, включаючи Францію, протистояли спробі США ізолювати Тегеран.

Нагадаємо, президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у французькому Біарріці незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки (G7).

Як повідомлялося, санкції США проти Ірану і Венесуели створили додатковий попит на російську нафту.