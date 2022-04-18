Президент Ємену склав повноваження

Президент Ємену фактично перебуває під домашнім арештом у своїй резиденції в Ер-Ріяді

Нині керівник держави фактично перебуває під домашнім арештом

Президент Ємену Абеда Раббо Мансура Хаді під тиском Саудівської Аравії відмовитись від посади та передати повноваження керівній раді країни. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Нині керівник держави фактично перебуває під домашнім арештом.

На початку квітня 2022 року Хаді передав всі свої повноваження на перехідний період президентській керівній Раді, яка складається із восьми політичних лідерів.

Про створення Ради стало відомо після відповідних консультацій в Ер-Ріяді. Під час них наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд вручив президенту Ємену документ з положеннями про передачу повноважень Раді.

Відтак президент Ємену фактично перебуває під домашнім арештом у своїй резиденції в Ер-Ріяді. Він не має доступу до телефонів, однак кільком єменським політикам мають право відвідувати.

Колишній прессекретар Хаді зі свого боку заявив, що відсторонення президента від влади порушує Конституцію країни.

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