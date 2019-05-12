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    У світі

    Євробачення – 2019 в Ізраїлі буде охороняти 20 тисяч поліцейських

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    За інформацією оборонних оглядачів, до розподільчого забору з Сектором Гази буде перекинуто посилений контингент - Євробачення – 2019 в Ізраїлі буде охороняти 20 тисяч поліцейських
    За інформацією оборонних оглядачів, до розподільчого забору з Сектором Гази буде перекинуто посилений контингент

    На територію, де пройдуть заходи «Євробачення-2019», не можна буде проходити зі зброєю і проїжджати на велосипедах з електричним мотором

    Ізраїль увів небачені заходи безпеки на період проведення Євробачення - 2019. Протягом тижня Тель-Авів охоронятимуть двадцять тисяч поліцейських. Про це повідомляє 9tv.

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    Зазначається, що на територію, де пройдуть заходи «Євробачення-2019», не можна буде проходити зі зброєю і проїжджати на велосипедах з електричним мотором. Також під заборону підпаде використання портативних літальних пристроїв.

    Заходи безпеки, які прийме протягом тижня Армія оборони Ізраїлю, теж відносяться до безпрецедентних.

    За інформацією оборонних оглядачів, до розподільчого забору з Сектором Гази буде перекинуто посилений контингент. По всьому периметру кордону будуть розставлені снайпери.

    Нагадаємо, два півфінали Євробачення-2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня, фінал конкурсу відбудеться там же 18 травня.

    Як повідомляв лося на Євробачення в Ізраїль приїде в рази менша кількість шанувальників, ніж зазвичай.

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