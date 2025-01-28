Будуть спеціальні правила. Кабмін пояснив, як працюватиме новий поштовий банк

«Укрпошта Банк» здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії

У державної «Укрпошти» з'явиться власний банк. Банківські послуги планується зробити доступними для всіх, незалежно від місця проживання. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України у Facebook.

У міністерстві зазначили, що Кабмін передав «Укрпошті» акції Pinbank для створення поштового банку. Після того, як буде ухвалено законопроєкт №12044, банк забезпечить доступ до фінансових послуг для більше ніж 30% українців, зокрема в прифронтових, деокупованих і віддалених районах.

«Укрпошта Банк» здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Він пропонуватиме такі фінансові послуги: соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків і не тільки. Особливу увагу планується приділяти соціально вразливим категоріям населення та малому бізнесу, який потребує підтримки.

Очікується, що після запуску банку:

держава зможе економити до 2,6 млрд грн щорічно на витратах, пов'язаних із виплатою пенсій та соціальної допомоги;

завдяки понад 25 тис. нових точок обслуговування фінансові послуги стануть доступними навіть у найвіддаленіших куточках країни;

збільшення безготівкових розрахунків дасть змогу зменшити рівень корупції та збільшити надходження до держбюджету;

для маломобільних людей та осіб з інвалідністю з'явиться можливість отримувати банківські сервіси вдома;

навіть у разі вимкнення світла або зв'язку базові банківські послуги будуть доступні в прифронтових і сільських районах, що особливо важливо під час кризових ситуацій.

«Це важливий крок уряду для забезпечення фінансової доступності, особливо під час війни», – підкреслили в Мінрозвитку.

Нагадаємо, «Укрпошта» отримає акції PINbank, який раніше належав російському олігарху Євгену Гінеру. Це дозволить створити в Україні поштовий банк, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що уряд передав акції Першого інвестиційного банку до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею «Укрпошті».

Нагадаємо, «Укрпошта» 1 січня повністю відмовилася від тарифів, які залежать від ваги. Тепер вони залежать виключно від об’єму.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

До слова, на запит нардепки Ніни Южаніної щодо кількості працівників «Укрпошти», які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь. Як зауважила нардепка, «Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати.