Туреччина закриває тисячі готелів

Після трагедії на гірськолижному курорті влада Туреччини взялась масово закривати готелі

У Туреччині мають закритися 17% від усіх готелів у країні. В основному це зачепить місто Стамбул, але постраждають і популярні у туристів курорти. Про це пише Turizm Günlüğü.

Міністерство культури і туризму прийняло рішення закрити 4 тис. 380 готелів, які були визнані такими, що не відповідають туристичним вимогам за останні три роки.

Найімовірніше, таких заходів відверто жорстких вжито у зв'язку з трагедією на гірськолижному курорті – хоча прямо про це ніде не сказано. Як пишуть у турецьких ЗМІ, відповідно до поправок, внесених до Закону про заохочення туризму у 2021 та 2023 роках, готелі, яким муніципалітети та спеціальні провінційні адміністрації надали ліцензії на ведення бізнесу, мають отримати ліцензію на туристичний бізнес протягом 6 місяців.

Готелі, які не отримають ліцензію на туристичну діяльність протягом цього періоду, буде закрито протягом місяця.

Далі повідомляється, що всього міністерство ухвалило рішення закрити 4 тис. 380 об'єктів, які не завершили перевірки на кваліфікацію туристичних об'єктів – це з 2022 року. При цьому в Туреччині всього 25,9 тис. готелів, відповідно закрито 16,9% від усіх готелів.

В основному готелі закривалися в Стамбулі – там закрито 767 готелів. Далі опинився популярний курорт Ізмір – там припинили роботу 515 готелів. На третьому місці Сакар'я із 499 готелями.

Далі йдуть найпопулярніші курортні провінції. У Муглі закрилися 424 готелі, в Анталії – 386. Далі список такий: 226 готелів закриється в Айдині, 179 – у Чанаккале, 149 у Бурсі – 131 у Балікесірі – 127 у Денізлі – 125 у Коджаелі – 107, у Невшехірі – 61, у Мерсіні – 53, у Кахрамані та Шанлиурфі – по 34, в Текірдазі – 32, в Іспарті – 30, в Хатаї – 26, в Едірне – 25, тощо.

Нагадаємо, у туристичному центрі гірськолижного курорту Карталкая, розташованого в горах Кероглу турецької провінції Болу, в одному з готелів 21 січня сталася масштабна пожежа. Кількість жертв у результаті пожежі 78. Готель Grand Kartal було вирішено знести.