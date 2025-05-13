У Мексиці в прямому ефірі вбито кандидатку в мери, яка проводила зустріч з виборцями

Мексиканська влада пообіцяла знайти винних у вбивстві кандидатки та її прихильників

Разом з кандидаткою загинули ще три людини, крім того, троє отримали поранення

У мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес, яка входила до правлячої партії Morena. Це передає «Главком» із посиланням на CNN.

Так, напад стався на заході під час виборчої кампанії: невідомі раптом відкрили вогонь по його учасниках.

Подію було зафіксовано під час онлайн-трансляції на фейсбуці, з якої видно, як Гутьєррес вітає місцевих жителів на вулицях Текістепека, коли раптом починається стрілянина.

Згідно з інформацією генпрокуратури штату, разом з кандидаткою загинули ще три людини, крім того, троє отримали поранення.

Мексиканська влада пообіцяла знайти винних у вбивстві кандидатки та її прихильників.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум на пресконференції в понеділок зазначила, що не має інформації стосовно мотивів нападу.

Нагадаємо, у Мексиці виявили ранчо, де картель CJNG катував і спалював жертв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

Група активістів, до складу якої входять родичі зниклих безвісти в Мексиці, отримала інформацію про можливе масове поховання та вирушила на ранчо в пошуках слідів своїх близьких. Однак те, що вони виявили, виявилося ще страшнішим: близько 200 пар взуття, сотні предметів одягу, десятки валіз і рюкзаків, залишених після зникнення їхніх власників. На місці також знайшли печі та людські кістки. За словами активістів, це ранчо могло використовуватися картелем «Нове покоління Халіско» (CJNG) для навчання бойовиків, катувань і спалення тіл жертв.

До слова, туриста в Мексиці побили місцеві, а згодом заарештувала поліція.

Також у Мексиці зафіксовано перший випадок міазу у людини, спричиненого личинками гвинтової мухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерство охорони здоров’я Мексики підтвердило перший у країні випадок міазу людини. Інфекцію виявили у 77-річної жінки з муніципалітету Акакойяґуа, штат Чіапас, на півдні країни.