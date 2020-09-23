Канада не визнала Лукашенка легітимним президентом
Канада засуджує неанонсовану інавгурацію Лукашенка після сфальсифікованих виборів
Канада засуджує таємну «інавгурацію» білоруського диктатора Лукашенка і не визнає його легітимним президентом.
Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань в Twitter.
«Канада засуджує неанонсовану інавгурацію Лукашенка після сфальсифікованих виборів», - написав він.
За словами міністра, Лукашенку «бракує легітимності демократично обраного лідера».
Шампань заявив, що Канада «закликає до вільних й чесних виборів для народу Білорусі».
«Ми узгоджуємо наші дії з міжнародними партнерами для належної відповіді», - сказав міністр.
Le déplore l’investiture de Lukashenko suite à son élection frauduleuse, démontrant son manque de légitimité en tant que dirigeant démocratiquement élu.— François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) September 23, 2020
Le appelle à une élection libre & juste au #Bélarus. Ns coordonnerons une réponse appropriée avec nos partenaires int.
Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною «інавгурацію» президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.
Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також заявив, що країна не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після «інавгурації».
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що «інавгурація» Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії й він утратив свій мандат.
До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.
Telegram-канал NEXTA live анонсував масові акції у всіх містах Білорусі, які розпочнуться сьогодні о 18:00. Противників режиму Лукашенка закликають збиратися в центрах своїх міст на відомі точки збору. Детальний план протестів обіцяють оприлюднити пізніше. Водіїв також закликають блокувати дороги, створювати затори і підтримувати протестуючих. Крім того, на неділю, 27 вересня, запланована нова масштабна акція.