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    У світі

    Канада не визнала Лукашенка легітимним президентом

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    Канада не визнала Лукашенка легітимним президентом - Канада не визнала Лукашенка легітимним президентом
    Канада не визнала Лукашенка легітимним президентом

    Канада засуджує неанонсовану інавгурацію Лукашенка після сфальсифікованих виборів

    Канада засуджує таємну «інавгурацію» білоруського диктатора Лукашенка і не визнає його легітимним президентом.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань в Twitter.

    «Канада засуджує неанонсовану інавгурацію Лукашенка після сфальсифікованих виборів», - написав він.

    За словами міністра, Лукашенку «бракує легітимності демократично обраного лідера».

    Шампань заявив, що Канада «закликає до вільних й чесних виборів для народу Білорусі».

    «Ми узгоджуємо наші дії з міжнародними партнерами для належної відповіді», - сказав міністр.

    Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною «інавгурацію» президента Білорусі Олександра Лукашенка.

    Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.

    Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також заявив, що країна не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після «інавгурації».

    Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що «інавгурація» Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії й він утратив свій мандат.

    До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.

    Telegram-канал NEXTA live анонсував масові акції у всіх містах Білорусі, які розпочнуться сьогодні о 18:00. Противників режиму Лукашенка закликають збиратися в центрах своїх міст на відомі точки збору. Детальний план протестів обіцяють оприлюднити пізніше. Водіїв також закликають блокувати дороги, створювати затори і підтримувати протестуючих. Крім того, на неділю, 27 вересня, запланована нова масштабна акція.


    міністр Канада Twitter
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