Рада НАТО сьогодні збереться на засідання через отруєння Навального



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Після зустрічі послів генеральний секретар НАТО звернеться до преси

Уряд Німеччини вже поінформував своїх союзників в Європейському Союзі і НАТО про свої висновки щодо отруєння Навального

У п’ятницю, 4 вересня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі пройде засідання Північноатлантичної ради на рівні послів, на порядку денному якого буде обговорення ситуації з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомила прессекретар НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

Після зустрічі послів генеральний секретар НАТО звернеться до преси приблизно о 12:30. За словами Лунгеску, захід транслюватиметься в прямому ефірі на сайті НАТО.

Крім того, за даними The Nwe York Times, у середу уряд Німеччини вже поінформував своїх союзників в Європейському Союзі і НАТО про свої висновки щодо отруєння Навального і планує надати інформацію Організації із заборони хімічної зброї, всесвітньому наглядовому органу за хімічною зброєю.

Як відомо, ЄС попередив Росію про можливість застосування санкцій у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.