Канаду накрила негода: мільйон людей без світла, скасовано сотні авіарейсів

У Монреалі, найбільшому місті Квебеку, за добу випало близько 53 мм опадів, а вітри у регіоні сягали 90 км/год

Через сильні вітри та зливи на південному заході провінції Квебек 980 тисяч канадців були відрізані від електропостачання.

Про це пише CBC News із посиланням на дані енергетичного монополіста Hydro-Quebec.

Негода також призвела до загибелі однієї людини у містечку Бромонт, що поблизу кордону із США. На 63-річного чоловіка впало дерево під час того, як він фотографував інше повалене дерево.

Ще одна особа отримала серйозні травми у Монреалі унаслідок удару вирваною вітром із будівлі цеглини.

High winds wreaking havoc across Quebec tore down this gas station canopy in St-Hyacinthe. Get the latest on the storm and the clean up: https://t.co/MafVRpIAxr Video credit: Nancy Turner/Facebook pic.twitter.com/CYwCaDpWck

Сильні вітри, що подекуди досягали 90 км\год, зумовили скасування й відкладення сотень рейсів у міжнародному аеропорту Монреаля, одному із найбільш завантажених летовищ Канади.

Перебої із постачанням електроенергії змусили деякі школи завершити заняття раніше й відпустити учнів додому. Наразі із наслідками негоди борються близько 600 співробітників Hydro-Quebec. Однак спеціалістам знадобиться щонайменше доба, аби відреагувати на усі 2100 інцидентів в регіоні.

The owner of this home has been asking the city to cut down her tree for three years, but this morning the wind beat them to it. Not only is her roof significantly damaged, her parents car and husband’s motorcycle are completely crushed.

More on @Global_Montreal at 5:30 pic.twitter.com/dH4uzc6gOI