  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Канаду накрила негода: мільйон людей без світла, скасовано сотні авіарейсів

    • Розсилка
    У місті Шербрук рівень води за 30 хвилин піднявся на 1 метр - Канаду накрила негода: мільйон людей без світла, скасовано сотні авіарейсів
    У місті Шербрук рівень води за 30 хвилин піднявся на 1 метр
    Фото: Radio-Canada

    У Монреалі, найбільшому місті Квебеку, за добу випало близько 53 мм опадів, а вітри у регіоні сягали 90 км/год

    Через сильні вітри та зливи на південному заході провінції Квебек 980 тисяч канадців були відрізані від електропостачання.

    Про це пише CBC News із посиланням на дані енергетичного монополіста Hydro-Quebec.

    Негода також призвела до загибелі однієї людини у містечку Бромонт, що поблизу кордону із США. На 63-річного чоловіка впало дерево під час того, як він фотографував інше повалене дерево.

    Ще одна особа отримала серйозні травми у Монреалі унаслідок удару вирваною вітром із будівлі цеглини.

    Сильні вітри, що подекуди досягали 90 км\год, зумовили скасування й відкладення сотень рейсів у міжнародному аеропорту Монреаля, одному із найбільш завантажених летовищ Канади.

    Перебої із постачанням електроенергії змусили деякі школи завершити заняття раніше й відпустити учнів додому. Наразі із наслідками негоди борються близько 600 співробітників Hydro-Quebec. Однак спеціалістам знадобиться щонайменше доба, аби відреагувати на усі 2100 інцидентів в регіоні.

    До проблем, спричинених сильним вітром, додається й підтоплення. Монреаль, найбільше місто Квебеку за добу отримав близько 53 мм опадів, а деякі міста в околицях - більше 80 мм.

    У Шербруку загроза підтоплення навіть змусила владу евакуювати мешканців 150 будинків. Рівень води у місті за 30 хвилин піднявся на 1 метр.

    Джерело: Укрінформ

    стихійні лиха Канада атмосферне явище електроенергія місто негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ