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    У світі

    Кандидатка в президенти Білорусі поскаржилася на погрози

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    Анна Канопацька поскаржилася на погрози - Кандидатка в президенти Білорусі поскаржилася на погрози
    Анна Канопацька поскаржилася на погрози
    Фото: Facebook

    Канопацька прийняла рішення відмовитися від проведення вуличних пікетів

    Кандидатка в президенти Білорусі Анна Канопацька поскаржилася на погрози, що надходять на її адресу і на адресу дітей.

    Про це вона написала в Facebook після зустрічі з керівництвом свого штабу і довіреними особами.

    У зв'язку з цим Канопацька прийняла рішення відмовитися від проведення вуличних пікетів. За її словами, чинна влада, зосереджена на боротьбі з інакомисленням і протестними настроями, не здатна захистити когось, крім себе, що робить вуличну агітацію небезпечною.

    Крім того, кандидат у президенти країни заявила, що місця, які влада визначила для проведення передвиборних пікетів, «більше підходять для вигулу собак».

    Команда Канопацької зробить ставку на заходи, де є можливість забезпечити безпеку прихильникам.

    Також вона анонсувала заяву з приводу створення партії.

    До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми. 

    Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

    Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».

    Білорусь вибори президент
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