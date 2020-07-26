Кандидатка в президенти Білорусі поскаржилася на погрози



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Анна Канопацька поскаржилася на погрози Фото: Facebook

Канопацька прийняла рішення відмовитися від проведення вуличних пікетів

Кандидатка в президенти Білорусі Анна Канопацька поскаржилася на погрози, що надходять на її адресу і на адресу дітей.

Про це вона написала в Facebook після зустрічі з керівництвом свого штабу і довіреними особами.

У зв'язку з цим Канопацька прийняла рішення відмовитися від проведення вуличних пікетів. За її словами, чинна влада, зосереджена на боротьбі з інакомисленням і протестними настроями, не здатна захистити когось, крім себе, що робить вуличну агітацію небезпечною.

Крім того, кандидат у президенти країни заявила, що місця, які влада визначила для проведення передвиборних пікетів, «більше підходять для вигулу собак».

Команда Канопацької зробить ставку на заходи, де є можливість забезпечити безпеку прихильникам.

Також вона анонсувала заяву з приводу створення партії.

До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».