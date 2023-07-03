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Зупинити Путіна. Ексголова МЗС пояснив, як Києву зацікавити Пекін

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зупинити Путіна. Ексголова МЗС пояснив, як Києву зацікавити Пекін
Президент КНР Сі Цзіньпін весною обговорив із Зеленським «мирний план»
фото з відкритих джерел

Грищенко радить «шукати ще аргументи, які б сприймалися в Пекіні»

Китай може бути зацікавлений у припиненні російсько-української війни через єдину причину – завершення бойових дій може стати для цієї держави статусною перемогою. Про роль формули миру Пекіна розповів колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко в інтерв’ю «Главкому».

Той факт, що саме Китаю вдалося примирити Іран та Саудівську Аравію, продемонстрував, що глобальні амбіції КНР мають під собою вагому основу. Якщо китайці, на тлі всіх зусиль США та європейців зупинити агресію президента РФ Володимира Путіна, зможуть знайти формулу, за якою припиниться ця війна або хоча б активна її фаза, це буде визнанням їхньої ролі. Це головне, що може заохотити Китай.

«Але не думаю, що китайці зможуть зламати те, що для Росії є пріоритетом, – завершення війни на її умовах», – зауважив Грищенко.

Він додав, що треба шукати ще аргументи, які б сприймалися в Пекіні, – зокрема наше сільське господарство важливе з огляду як на світову продовольчу безпеку, так і для самого Китаю, де щороку зростає добробут та купівельна спроможність мільйонів людей, які перестають споживати виключно рис та потребують нашого зерна.

«Напевно, існують інші міркування, що можуть зацікавити Пекін, але варто, на мою думку, максимально використовувати аргумент глобальної продовольчої безпеки», – сказав ексглава МЗС.

Є аргументи щодо зацікавленості Китаю в затягуванні війни без перемоги якоїсь зі сторін, але Грищенко з цим не погоджується. Теоретично війна проти російського агресора відволікає США від теми захисту Тайваню. Але, на думку колишнього міністра закордонних справ, насправді США все ще має достатньо ресурсів, щоб за нинішніх обставин бути активними й в Європі, і в Азії.

До слова, міністр МЗС Китаю Цинь Ган наголосив, що «Росія і Китай є важливою силою в забезпеченні глобального миру і просуванні інклюзивного розвитку»: Китай підтвердив свою вірність Кремлю.

Зауважимо, Олексій Резніков заявив, що Китай має вплив на РФ як переговірник: «Я вважаю, що Китай став старшим братом, а Росія – молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну». Китай може стати посередником у мирній ініціативі щодо завершення війни лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Росію вийти з усіх захоплених нею територій – Україна готова до посередництва Китаю у війні, але є умова.

Нагадаємо, весною Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном. Президент України заявив, що розмова з главою КНР дасть потужний поштовх для розвитку двосторонніх відносин. Під час переговорів президент України Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпін обмінялися думками щодо «мирного плану» КНР та формули миру

Раніше ексглава МЗС Грищенко розповів про «фішку» російської дипломатії.

Читайте також: Ексглава МЗС Костянтин Грищенко: Треба віддати належне Зеленському – такого рівня політика Україна не мала
Теги: росія війна Китай Україна

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