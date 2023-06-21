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Росія покарала науковця, який розробляв ядерну зброю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія покарала науковця, який розробляв ядерну зброю
Співробітника режимного оборонно-промислового підприємства засудили на дев'ять років
фото з відкритих джерел

За даними слідства, на початку 2022 року обвинувачений «здійснював шпигунство» на користь України, США та Великобританії

Співробітника режимного оборонно-промислового підприємства в Нижньогородській області засудили до дев'яти років позбавлення волі в колонії суворого режиму у справі про держзраду. Про це повідомляє росЗМІ з посиланням на регіональне управління ФСБ.

Згідно з картотекою судової інстанції, Нижньогородський обласний суд з 2021 року ухвалив лише один вирок за статтею про держзраду – стосовно Віктора Ільїна. Він працював у Федеральному ядерному центрі в Нижньогородській області.

За даними слідства, на початку 2022 року обвинувачений «здійснював шпигунство» на користь України, США та Великобританії, нібито спілкуючись із представниками спецслужб цих країн. При цьому він планував передати їм «відомості про нові наукові розробки».

«Для приховування протиправної діяльності чоловік використовував підроблені документи та спеціальне програмне обладнання», – зазначили у пресслужбі ФСБ.

Як зазначає росЗМІ, затриманий довго не визнавав провину, однак у результаті почав співпрацювати зі слідством. До суду справа Ільїна надійшла 10 квітня. Його розглянули за одне засідання та на другому, яке відбулося 23 травня, ухвалили вирок. При цьому суд призначив Ільїну покарання нижче за найнижчу межу, яка за статтею про держзраду у РФ становить 12 років.

Ільїн вважається творцем двох винаходів – «запобіжно-виконавчого механізму підривника» і «бойової частини спрямованої дії». Патенти на них належать ядерному центру, де він працював.

Торік у держзраді звинуватили трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ), які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів. Наразі Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк та Валерій Звегінцев перебувають у СІЗО.

Також напередодні прокурор попросив засудити до 12 років колонії суворого режиму 71-річного вченого, професора Московського фізико-технічного інституту (МФТІ) Валерія Голубкіна, якого звинувачують у держзраді.

У квітні російський диктатор Володимир Путін підписав закон про довічне ув'язнення за державну зраду. До цього покарання передбачало від 12 до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, влада країни-агресора створює новий механізм, який легалізує можливість умовного «звільнення» більшості ув'язнених з колоній в обмін на їхню участь у війні проти України, мобілізації чи укладання контрактів з міноборони РФ.

До слова, росіянам, які є абонентами супутникового телебачення МТС, почали відключати основні російські пропагандистські телеканали.

Теги: суд ядерна зброя державна зрада росіяни

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