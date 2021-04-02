Катастрофа на Тайвані: кількість жертв зросла

Поранення дістали 72 людини

Кількість загиблих в результаті залізничної катастрофи на Тайвані зросла до 41 людини. Раніше повідомлялося про 36 жертв.

Поранення дістали 72 людини. Загалом же у поїзді перебували близько 350 людей.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 квітня, на Тайвані поїзд зійшов з рейок у тунелі після того, як врізався у вантажівку.

За попередніми даними, на рейки скотилася вантажівка, яка була неправильно припаркована на схилі над залізницею. В результаті потяг врізався у вантажівку та зійшов з рейок під час прямування через тунель.

Рятувальники намагаються дістатися до чотирьох вагонів всередині тунелю, які були «сильно пошкоджені».

Нещасний випадок стався на початку довгих вихідних, присвячених традиційному Дню прибирання гробниць.

Нагадаємо, 26 березня в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. Кілька пасажирських вагонів перекинулися в центральній провінції Сохаг, приблизно в 460 км на південь від столиці країни Каїра.

Зіткнення двох поїздів в Єгипті сталося після того, як невідомі смикнули стоп-кран в одному з них.

В результаті загинули 18 людей, серед загиблих українців немає.

До слова, сьогодні під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті (відео).