В Алмати виявлені таємні поховання: поліція каже, це учасники протестів

Протести в Казахстані забрали життя кількох сотень людей – офіційні дані

Кількість тіл не повідомляється

В Алмати виявлено місця поховання можливих учасників протестів. Цю інформацію, поширену державними ЗМІ Казахстану, підтвердили у міській поліції, повідомляє «Радіо Азаттик».

«Таємні поховання проводилися для того, щоб ускладнити ідентифікацію учасників заворушень», – заявила офіційна представниця департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек.

Водночас у поліції не уточнили точне місцезнаходження поховань. Скільки тіл виявлено, також не повідомляється.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ 10 січня заявляв, що протестувальники «нападали вночі на морги, забирали та вивозили тіла», а також забирали тіла «прямо з поля бою».

Начальник департаменту поліції Алмати Канат Таймерденов на брифінгу 16 січня сказав, що у дні надзвичайного стану на міські морги було вчинено сім атак.

До слова, президент Казахстану знайшов несподівану причину зникнення з моргів тіл «закордонних бойовиків».

Нагадаємо, влада Казахстану порахувала загиблих під час протестів.

Раніше президент Казахстану назвав одну з причин невдоволення населення, що спричинила протести.

Також голова держави Касим-Жомарт Токаєв заявив під час звернення до народу, що Комітет національної безпеки Казахстану (КНБ) свідомо чи несвідомо ігнорував критичну загрозу тероризму, що постала перед країною.