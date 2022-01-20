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    В Алмати виявлені таємні поховання: поліція каже, це учасники протестів

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    Протести в Казахстані забрали життя кількох сотень людей &ndash; офіційні дані - В Алмати виявлені таємні поховання: поліція каже, це учасники протестів

    Протести в Казахстані забрали життя кількох сотень людей – офіційні дані

    фото: Комсомольска правда

    Кількість тіл не повідомляється

    В Алмати виявлено місця поховання можливих учасників протестів. Цю інформацію, поширену державними ЗМІ Казахстану, підтвердили у міській поліції, повідомляє «Радіо Азаттик».

    «Таємні поховання проводилися для того, щоб ускладнити ідентифікацію учасників заворушень», – заявила офіційна представниця департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек.

    Водночас у поліції не уточнили точне місцезнаходження поховань. Скільки тіл виявлено, також не повідомляється.

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ 10 січня заявляв, що протестувальники «нападали вночі на морги, забирали та вивозили тіла», а також забирали тіла «прямо з поля бою».

    Начальник департаменту поліції Алмати Канат Таймерденов на брифінгу 16 січня сказав, що у дні надзвичайного стану на міські морги було вчинено сім атак.

    До слова, президент Казахстану знайшов несподівану причину зникнення з моргів тіл «закордонних бойовиків».

    Нагадаємо, влада Казахстану порахувала загиблих під час протестів.

    Раніше президент Казахстану назвав одну з причин невдоволення населення, що спричинила протести.

    Також голова держави Касим-Жомарт Токаєв заявив під час звернення до народу, що Комітет національної безпеки Казахстану (КНБ) свідомо чи несвідомо ігнорував критичну загрозу тероризму, що постала перед країною.

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    Теги: радіо Казахстан президент поліція поховання Касим-Жомарт Токаєв
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    В Алмати виявлені таємні поховання: поліція каже, це учасники протестів