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Штучний інтелект допомагає ЗСУ нищити ворога: нові дрони здатні обходити захист окупантів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Штучний інтелект допомагає ЗСУ нищити ворога: нові дрони здатні обходити захист окупантів
Нейромережі аналізують візуальну інформацію, виявляючи техніку та живу силу противника
Фото: Генштаб ЗСУ

Нові технології дозволяють уражати об'єкти навіть під час втрати зв'язку з оператором

Сили оборони України вже використовують понад 70 зразків різноманітних систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження ворожих цілей. Деякі моделі здатні переслідувати ціль навіть при втраті GPS-сигналу та роботі РЕБ. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України, пише «Главком».

Нині в Україні виробництвом AI-дронів займаються понад 200 компаній, а на маркетплейсі Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ – зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення.

Як алгоритми змінюють бойові завдання

Впровадження цих технологій докорінно змінює принципи застосування безпілотних систем. Нині алгоритмам делегують важливі бойові завдання – від навігації та ідентифікації об'єктів до автономного ураження цілей. Втім, фінальне рішення про вибір цілі та ураження й надалі ухвалює людина.

Алгоритми машинного зору аналізують рельєф місцевості та орієнтири під бортом, зіставляючи їх із завантаженими картами. Це забезпечує точне позиціювання без сигналу GPS як удень, так і вночі. Окрім того, нейромережі аналізують візуальну інформацію, виявляючи техніку та живу силу противника.

Як дрони обходять РЕБ ворога

Завдяки комп'ютерному зору, коли дрон наближається до цілі, він захоплює її та продовжує рух автономно. Це дозволяє уражати об'єкти навіть під час втрати зв'язку з оператором через активну роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Для ефективної роботи алгоритмів необхідні масиви верифікованих даних. Вони є, зокрема, в Brave1 Dataroom – захищеному середовищі, де розробники отримують доступ до структурованих наборів даних для валідації, тренування та файнтюнінгу AI-рішень у військовій сфері.

Раніше повідомлялося, що американський виробник вперше випускатиме морські дрони Magura, розроблені та випробувані на війні в Україні. Крім того, український ударний безпілотник «Лютий» перетворили на носія ракет – його вперше показали на міжнародній виставці в Англії.

Варто зазначити, що штучний інтелект почав писати закони у США, але документи рясніють помилками.

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Теги: ЗСУ зброя штучний інтелект дрон

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