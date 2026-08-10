Студенти у світі масово бояться залишитися без роботи через ШІ: дослідження

Рівень занепокоєння щодо впливу ШІ на працевлаштування серед студентів залежить від регіону та спеціальності

Найбільше занепокоєння зафіксували серед студентів Азіатсько-Тихоокеанського регіону – половина очікує скорочення можливостей працевлаштування

Глобальне дослідження Digital Education Council – мережі понад 170 університетів та організацій із більш ніж 30 країн, що займається цифровими інноваціями та розвитком штучного інтелекту у вищій освіті, – показало, що 41% студентів побоюються, що ШІ зменшить можливості працевлаштування у їхній галузі після закінчення навчання. Про це свідчать результати глобального опитування щодо ШІ у вищій освіті, проведеного Digital Education Council, які проаналізував «Главком».

Дослідження «Глобальне опитування щодо штучного інтелекту у вищій освіті 2026» охопило 45 398 відповідей студентів і викладачів із 35 країн, з яких 27 284 – відповіді студентів. Учасники оцінювали вплив ШІ на навчання, професійні перспективи та ставлення до використання технології у вищій освіті.

У світовому масштабі 41% студентів хвилюються, що штучний інтелект зменшить можливості працевлаштування у їхній галузі до моменту закінчення навчання. Найвищий рівень занепокоєння зафіксовано в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де 50% студентів очікують скорочення можливостей на ринку праці.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні найбільше побоюються впливу ШІ студенти гуманітарних і соціальних наук – 54%. Майже стільки ж – 53% – серед студентів бізнесу та економіки. У STEM (підхід до навчання, що поєднує чотири галузі в одну систему: Science (наука), Technology (технології), Engineering (інженерія) та Mathematics (математика) цей показник становить 52%. Серед студентів права про такі побоювання заявили 45%, освіти – 43%, медичних наук – 36%.

На графіку — частка студентів, які побоюються скорочення можливостей працевлаштування через ШІ, за регіонами та напрямами навчання Інфографіка: «Главком» за даними Digital Education Council, AI in Higher Education Global Survey 2026

У регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) рівень занепокоєння загалом нижчий. Найвищий показник зафіксовано серед студентів STEM – 41%. Далі йдуть гуманітарні та соціальні науки – 39%, бізнес та економіка – 38%, право – 29%, медичні науки – 24%. Найменше побоюються скорочення можливостей працевлаштування через ШІ студенти педагогічних спеціальностей – 21%.

У США та Канаді найбільше занепокоєні студенти гуманітарних і соціальних наук – 54%. Серед студентів STEM цей показник становить 49%, бізнесу та економіки – 47%. У студентів права побоювання висловили 34%, медичних наук – 33%, а освіти – 25%.

Рівень занепокоєння студентів залежить від регіону та спеціальності. Найвищі показники у різних регіонах демонструють студенти гуманітарних і соціальних наук та STEM, тоді як серед студентів педагогічних спеціальностей вони найнижчі.

Дослідники Digital Education Council зазначають, що результати опитування відображають масштабні зміни, які штучний інтелект спричиняє у вищій освіті та на ринку праці.

Раніше «Главком» писав, що Данія змінює правила перевірки знань школярів через поширення штучного інтелекту. Зокрема, старшокласники мають усно захищати великі письмові роботи, виконані вдома. Також школи зобов'яжуть використовувати інструменти для контролю роботи учнів за комп'ютерами під час письмових іспитів.