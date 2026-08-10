Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Студенти у світі масово бояться залишитися без роботи через ШІ: дослідження

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Студенти у світі масово бояться залишитися без роботи через ШІ: дослідження
Рівень занепокоєння щодо впливу ШІ на працевлаштування серед студентів залежить від регіону та спеціальності
фото з відкритих джерел

Найбільше занепокоєння зафіксували серед студентів Азіатсько-Тихоокеанського регіону – половина очікує скорочення можливостей працевлаштування

Глобальне дослідження Digital Education Council – мережі понад 170 університетів та організацій із більш ніж 30 країн, що займається цифровими інноваціями та розвитком штучного інтелекту у вищій освіті, – показало, що 41% студентів побоюються, що ШІ зменшить можливості працевлаштування у їхній галузі після закінчення навчання. Про це свідчать результати глобального опитування щодо ШІ у вищій освіті, проведеного Digital Education Council, які проаналізував «Главком».

Дослідження «Глобальне опитування щодо штучного інтелекту у вищій освіті 2026» охопило 45 398 відповідей студентів і викладачів із 35 країн, з яких 27 284 – відповіді студентів. Учасники оцінювали вплив ШІ на навчання, професійні перспективи та ставлення до використання технології у вищій освіті.

У світовому масштабі 41% студентів хвилюються, що штучний інтелект зменшить можливості працевлаштування у їхній галузі до моменту закінчення навчання. Найвищий рівень занепокоєння зафіксовано в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де 50% студентів очікують скорочення можливостей на ринку праці.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні найбільше побоюються впливу ШІ студенти гуманітарних і соціальних наук – 54%. Майже стільки ж – 53% – серед студентів бізнесу та економіки. У STEM (підхід до навчання, що поєднує чотири галузі в одну систему: Science (наука), Technology (технології), Engineering (інженерія) та Mathematics (математика) цей показник становить 52%. Серед студентів права про такі побоювання заявили 45%, освіти – 43%, медичних наук – 36%.

На графіку — частка студентів, які побоюються скорочення можливостей працевлаштування через ШІ, за регіонами та напрямами навчання
На графіку — частка студентів, які побоюються скорочення можливостей працевлаштування через ШІ, за регіонами та напрямами навчання
Інфографіка: «Главком» за даними Digital Education Council, AI in Higher Education Global Survey 2026

У регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) рівень занепокоєння загалом нижчий. Найвищий показник зафіксовано серед студентів STEM – 41%. Далі йдуть гуманітарні та соціальні науки – 39%, бізнес та економіка – 38%, право – 29%, медичні науки – 24%. Найменше побоюються скорочення можливостей працевлаштування через ШІ студенти педагогічних спеціальностей – 21%.

У США та Канаді найбільше занепокоєні студенти гуманітарних і соціальних наук – 54%. Серед студентів STEM цей показник становить 49%, бізнесу та економіки – 47%. У студентів права побоювання висловили 34%, медичних наук – 33%, а освіти – 25%.

Рівень занепокоєння студентів залежить від регіону та спеціальності. Найвищі показники у різних регіонах демонструють студенти гуманітарних і соціальних наук та STEM, тоді як серед студентів педагогічних спеціальностей вони найнижчі.

Дослідники Digital Education Council зазначають, що результати опитування відображають масштабні зміни, які штучний інтелект спричиняє у вищій освіті та на ринку праці.

Раніше «Главком» писав, що Данія змінює правила перевірки знань школярів через поширення штучного інтелекту. Зокрема, старшокласники мають усно захищати великі письмові роботи, виконані вдома. Також школи зобов'яжуть використовувати інструменти для контролю роботи учнів за комп'ютерами під час письмових іспитів.

Читайте також:

Теги: студенти технології навчання штучний інтелект освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ з бортовим номером 37
Переговори щодо модернізації МіГ-29: Польща озвучила умову для України
12 липня, 12:29
Попередні тестові бали вступники побачать на екрані комп'ютера одразу після завершення тестування
В Україні почалася додаткова сесія НМТ: що треба знати
17 липня, 22:10
Нікіта Кісельов розповів, як шахраї дурять українців
Співак Нікіта Кісельов став жертвою шахраїв за допомогою ШІ
27 липня, 14:56
Абітурієнти подали найменше заяв на низку вузькопрофільних спеціальностей
Фізика, металургія та богослов'я: які спеціальності оминають абітурієнти
6 серпня, 12:10
Наразі у «Метінвест Політехніці» вже навчається понад 50 ветеранів
«Метінвест Політехніка» відкрила прийом заяв на бакалаврат: для ветеранів вступ спрощений
21 липня, 13:48
Вразливими до схеми є співробітники держструктур та освітніх закладів
Шахраї запустили схему з фейковими сертифікатами: як не потрапити в пастку
23 липня, 07:45

Соціум

США витратили майже всі запаси високоточних ракет – Bloomberg
США витратили майже всі запаси високоточних ракет – Bloomberg
Росія втратила спроможність відкрити другий фронт
Росія втратила спроможність відкрити другий фронт
Студенти оцінили підготовку викладачів до ШІ: є серйозні проблеми
Студенти оцінили підготовку викладачів до ШІ: є серйозні проблеми
Іран зажадав від України компенсації за удар по судну
Іран зажадав від України компенсації за удар по судну
Російська ракета змусила Польщу змінити систему оповіщення
Російська ракета змусила Польщу змінити систему оповіщення
Росія отримала нові балістичні ракети від Північної Кореї – Зеленський
Росія отримала нові балістичні ракети від Північної Кореї – Зеленський

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua