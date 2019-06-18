Керрі Лам виступила перед протестувальниками в Гонконгу



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Керрі Лам очолила Гонконг в 2017 році, обіцяючи вирішити протиріччя в розділеній громаді

Масові протести поставили фактичну крапку на подальшій політичній кар’єрі Керрі Лам, вважають оглядачі

Глава спеціального адміністративного району Гонконг Керрі Лам знову попросила вибачення за закон про екстрадицію до КНР, який викликав найбільшу хвилю протестів в історії міста після його повернення до КНР в 1997 році.

За словами Лам, вона почула прагнення народу, які були висловлені чітко і голосно. В рамках протестів в неділю, в яких взяли участь більше 2 млн жителів Гонконгу, учасники вимагали відставки глави спеціального адміністративного району та повного зняття із розгляду закону про екстрадицію.

В своєму публічному зверненні в вівторок Керрі Лам заявила про те, що закон не повернуть до розгляду, якщо не вдасться зняти всі протиріччя. Окрім того, вона знову підтвердила те, що на сьогодні немає чіткого графіку щодо поновлення розгляду законопроекту, пише інформаційне агентство Reuters.

Сьогоднішній публічний виступ став першим після протестів в неділю, 16 червня. До цього Керрі Лам вибачилася перед жителями Гонконгу лише через офіційну письмову заяву.

Проте частина учасників протестів розцінила письмову заяву як нещиру, і обіцяє протестувати далі до повного зняття із порядку денного закону про екстрадицію до КНР. Оглядачі вважають, що хоча і відставка Керрі Лам в найближчий час не гарантована, проте масові протести поставили фактичну крапку на її подальшій політичній кар’єрі.

Керрі Лам очолила Гонконг в 2017 році, обіцяючи вирішити протиріччя в розділеній громаді.

Як відомо, 16 червня на протести у Гонконгу вийшли близько двох мільйонів людей.

Нагадаємо, протести у Гонконзі спалахнули 9 червня через запропоновані зміни до законодавства, що регулюють екстрадицію з автономного району людей, обвинувачених в злочинах, владою інших країн.